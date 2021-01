Veja o cronograma detalhado da vacinação dos idosos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A vacinação de idosos contra a Covid-19 em Manaus, começa nesta sexta-feira, 29/1, pelo grupo com 80 ou mais anos de idade. Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que o atendimento será feito em postos fixos de vacinação e também pela modalidade drive-thru, visando evitar a formação de filas, aglomerações e riscos à saúde dos idosos.

A imunização acontecerá no horário de 9h às 16h, em cinco locais espalhados pelas diferentes zonas da cidade. Esses locais foram estruturados para funcionar tanto como drive-thru, para as pessoas que podem se locomover usando transporte próprio, quanto como postos fixos, para quem se desloca a pé ou utiliza o transporte coletivo: Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista – Unip (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

O cronograma utilizado para a oferta das doses é baseado na idade e no mês de nascimento dos idosos. A primeira semana de vacinação, entre os dias 29/1 e 3/2, é voltada para a população com 80 anos e mais. Na segunda semana, entre 4/2 e 9/2, serão contemplados os idosos entre 75 e 79 anos de idade. Na terceira semana (de 10/2 a 15/2), será a vez do público entre 70 e 74 anos.

Dentro dessa programação, os idosos contemplados no público-alvo podem buscar a dose no dia correspondente ao seu mês de nascimento. Na primeira semana, os nascidos em janeiro e fevereiro serão vacinados na sexta-feira (29/2); os entre março e abril, no sábado (30/1); os entre maio e junho, no domingo (31/1); os nascidos em julho e agosto, na segunda-feira (1/2); os entre setembro e outubro, na terça (2/2); e os entre novembro e dezembro, na quarta (3/2).

Confira, abaixo, o cronograma detalhado da vacinação dos idosos em Manaus:

Cronograma de vacinação

1 ª Semana

De sexta, dia 29/01 a quarta, dia 03/02

Sexta (29/02) – nascidos em janeiro e fevereiro

Sábado (30/01) – nascidos em março e abril

Domingo (31/01) – nascidos em maio e junho

Segunda (01/02) – nascidos em julho e agosto

Terça (02/02) – nascidos em setembro e outubro

Quarta (03/02) – nascidos em novembro e dezembro

2ª Semana

De quinta, dia 04/02, a terça, dia 09/02

Quinta (04/02) – nascidos em janeiro e fevereiro

Sexta (05/02) – nascidos em março e abril

Sábado (06/02) – nascidos em maio e junho

Domingo (07/02) – nascidos em julho e agosto

Segunda (08/02) – nascidos em setembro e outubro

Terça (09/02) – nascidos em novembro e dezembro

3ª Semana

De quarta, dia 10/02 a segunda, 15/02

Quarta (10/02) – nascidos em janeiro e fevereiro

Quinta (11/02) – nascidos em março e abril

Sexta (12/02) – nascidos em maio e junho

Sábado (13/02) – nascidos em julho e agosto

Domingo (14/02) – nascidos em setembro e outubro

Segunda (15/02) – nascidos em novembro e dezembro