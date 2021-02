Veja o que continua fechado no Amazonas com novo decreto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas vai publicar novo decreto com ajustes nas medidas de enfrentamento à Covid-19, no qual será mantida a restrição de circulação de pessoas das 19h às 6h e autorizado o funcionamento do comércio em horário reduzido e com regras sanitárias a serem seguidas. Apesar da liberação alguns estabelecimentos deverão continuar fechados.

Continua depois da Publicidade

As mudanças foram definidas pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do Estado, que também reuniu com representantes dos demais poderes e órgãos de controle, nesta sexta-feira (19/02).

Veja o que continua proibido de funcionar no Amazonas:

Academias e estabelecimentos similares

Continua depois da Publicidade

Bares que não tenham atividade de restaurante no CNAE principal

Balneários, parques aquáticos e clubes recreativos

Continua depois da Publicidade

Centros de convenções

Cinemas

Continua depois da Publicidade

Teatros

Museus

Circos

Parques de diversão

Brinquedotecas

O funcionamento de salões de beleza, barbearias e similares continua permitido apenas para atendimento em domicílio. Hotéis, pousadas e similares têm funcionamento restrito aos hóspedes em trânsito. Em parques e espaços públicos fica permitida, apenas, a realização individual de práticas esportivas.