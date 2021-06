Veja vídeo: Fila quilométrica se forma em ponto de vacinação contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma enorme fila de carros se formou na Avenida Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus, nesta terça-feira (22), na retomada da campanha de vacinação contra a Covid-19 depois da capital atingir, no último sábado, 19, a marca de 1 milhão de doses aplicadas.

Neste primeiro dia de retomada, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que serão seis os pontos de vacinação, com funcionamento das 9h às 16h.

No posto montado no Sambódromo, o imunizante é aplicado por meio de drive-thur e para quem chega a pé. Registros fotográficos mostram que uma enorme fila se formou do portão principal do posto até a Avenida do Samba, em frente aos barracões das escolas de samba.

Os públicos que estão sendo vacinados são pessoas a partir de 34 anos, gestantes e puérperas, que agora podem se vacinar em qualquer ponto, e Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de Segurança (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), que estejam na ativa e cujos nomes constem nas listas enviadas à Semsa. Para atender a todos esses públicos a Semsa tem, em estoque, 63 mil doses da vacina Pfizer.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, original e cópia. Os militares das Forças Armadas deverão apresentar a identidade militar e CPF. Os das Forças de Segurança e Salvamento terão que apresentar contracheque e, no caso dos trabalhadores terceirizados, declaração emitida pelo órgão onde exercem a função.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2,939, Jorge Teixeira.

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova.

Ponto apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida general Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Para pedestre e drive-thru

Escola de Enfermagem, rua Teresina, 495, Adrianópolis

Ponto somente para a 2ª dose de CoronaVac (pedestre)