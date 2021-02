Vida nova: mais quatro pacientes recebem alta após vencerem a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Esperança renovada para mais quatro pacientes, que receberam alta médica nesta sexta-feira (05/02), depois de se recuperarem da Covid-19. Os pacientes estavam internados na enfermaria do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto e se emocionaram, ao percorrerem o “corredor da vitória”, celebrados por médicos e enfermeiros da unidade.

Continua depois da Publicidade

“Graças a Deus, vida nova daqui pra frente, me cuidar melhor, usar máscara e lá em casa tem minha esposa, tem meu filho e também vou chamá-los para usar máscara, tomar o remédio. Agradeço a Deus, que me curou. Os enfermeiros e os médicos foram nota 10, não tenho nada que falar deles. Fui bem recebido na entrada e na saída. Agora é cabeça para frente e se cuidar”, afirmou um dos recuperados, Ivaldo Nascimento.



Depois de uma semana de internação, sob os cuidados da equipe médica do HPS 28 de Agosto, Daniel Tinoco também recebeu alta e comemorou a vitória na batalha contra o coronavírus. “Eu estou muito feliz, feliz demais com tudo. É uma vitória estar voltando para casa. Eu vim em um dia tão difícil, perdi meu tio, e nesse mesmo dia eu passei muito mal, mas com a graça de Deus eu venci, com a ajuda dos médicos e dos profissionais da saúde”, ressaltou o paciente.

Vínculo – A enfermeira Inete Silva, uma das responsáveis pela recuperação dos pacientes, comenta que a relação entre a equipe médica e os internados com Covid-19 fortalece a confiança do paciente na cura da doença.

Continua depois da Publicidade

“O paciente, quando entra aqui, ele já entra fragilizado, porque perde, praticamente, o contato com a família e aqui nós somos a família dele. A gente fica muito feliz quando ele vai de alta. É o momento mais feliz para a gente. Quando há uma perda, muitas vezes a gente chora, porque acaba se apegando ao paciente, tanto enfermeiros quanto médicos e fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar”, destacou a enfermeira.

A assistente social e ouvidora Patrícia Lima enfatiza que, tanto durante a internação quanto após a alta, um trabalho psicológico é realizado com pacientes e familiares, conforme cada caso. “Nós temos nosso apoio psicossocial, com psicólogos que são muito atuantes nessa situação. A gente liga para as famílias e comunica que o familiar teve alta. Gente, quando eles recebem a notícia, é uma alegria! A gente sobe e faz toda aquela festa”, disse Patrícia.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa