Vídeo mostra Covid-19 destruindo células do cérebro de morcegos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Os efeitos da Covid-19 ainda não foram totalmente desvendados pela ciência, com uma gama de sintomas tão grande, pesquisadores decidiram entender como funciona a ação do patógeno no cérebro e para isso usaram morcegos.

Um vídeo mostra o momento em que as células cerebrais dos animais são danificadas pelo vírus. Tudo foi gravado com um microscópio, que registrou toda ação, o processo inteiro dura cerca de dois dias.

Continua depois da Publicidade

Inicialmente, ao entrar em contato com o cérebro, o vírus faz com que as células passem a produzir novos vírus, para se replicar. Após isso, a célula hospedeira do morcego é morta pelo vírus da Covid-19. O estudo é conduzido pelo Instituto Pasteur de Paris e usou microscópios patrocinados pela Nikon.

Covid-19 em morcegos

As imagens mostram todo o processo de dois dias em que o vírus age nas células. Após o período, apenas o patógeno sobreviveu no local. Uma foto foi tirada a cada 10 minutos para registrar todas as mudanças.

Os pesquisadores explicam que o processo em humanos é parecido, no entanto, há uma diferença clara: humanos adoecem pelo vírus. Isso acontece porque o nosso corpo não consegue detectar a tempo a presença do patógeno, o que atrapalha sua destruição.

Continua depois da Publicidade

Em humanos, esse processo do vírus se unir as células hospedeiras permite que elas se juntem com outras células próximas, atrapalhando o processo de detecção. “Cada vez que o vírus precisa sair da célula, corre o risco de ser detectado, então, se puder ir direto de uma célula para outra, pode funcionar muito mais rápido”, explica Marie Aicher, uma das pesquisadoras envolvidas na gravação.

No vídeo, o vírus da Covid-19 é mostrado como manchas vermelhas, as bolas brancas são as células dos morcegos que vão ser destruídas. Nas imagens dá para ver todo o processo de infecção das células, multiplicação e depois destruição.

Continua depois da Publicidade

Confira:

Fonte: Olhar Digital