Viradão de vacinação contra Covid conta com apoio de mais de 3 mil servidores em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A 19ª edição do mutirão Vacina Amazonas, realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Manaus, iniciou às 9h deste sábado (28/08) para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 na população maior de 40 anos, principalmente para quem tomou a primeira dose da vacina até 28 de junho. Com 33 horas de duração, o viradão conta com reforço de mais de 3 mil servidores atuando em turnos até as 18h deste domingo (29/08), nos três postos montados pelo estado.

Continua depois da Publicidade

São mais de 1.600 servidores atuando diretamente com a vacinação, com cerca de 550 divididos em cada um dos três turnos nos 109 pontos de vacinação montados na Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul da capital.

Estes três postos vão funcionar sem intervalos das 9h de sábado às 18h de domingo. O mutirão é realizado em parceria com a Prefeitura de Manaus, que neste sábado também estará com sua campanha de vacinação habitual em 36 postos, abertos até as 16h.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, ressaltou a disposição de todos os servidores em mais este viradão, a dedicação e satisfação demonstrada por todos para levar essas doses de esperança à população.

Continua depois da Publicidade

“Quero aproveitar e agradecer a todos estes servidores, que vibram muito, vocês percebam que a vacinação é em clima de festa, todos muito satisfeitos pois gostam do que fazem. Quero agradecer também aos outros servidores das outras secretarias, nós temos aí mais 1.300, 1.400 servidores de outras secretarias que vêm nos ajudar nesse complexo, perfazendo cerca de 3 mil funcionários envolvidos aqui, porque todos nós acreditamos na vacina. Então, venha se vacinar, venha receber sua segunda dose, porque essa sim é a dose de esperança”, declarou o secretário de Saúde.

Referência – A unidade de saúde referência para casos da Covid-19 no Amazonas, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, também está atuando em mais um mutirão, desta vez trazendo 120 servidores atuando em um ponto de vacinação montado no Centro de Convenções Vasco Vasques. O diretor executivo do hospital, José Luiz Gasparini, disse que esse reforço foi um pedido do secretário Anoar e que a população deve se conscientizar em tomar a segunda dose.

Continua depois da Publicidade

“Nós estivemos trabalhando no mutirão anterior, mas em uma quantidade menor, com 18 colaboradores. Nesse viradão agora de vacinação, o secretário solicitou uma quantidade maior nossa, então hoje estamos com 120 colabores aqui e assumimos um posto só no evento”, informou Gasparini.

O diretor executivo do Delphina Aziz também assinalou a importância da vacinação, inclusive para as equipes de saúde, bastante motivadas na participação no evento.

Continua depois da Publicidade

“Com a vacina você evita o agravamento e evita que o paciente chegue para nós lá (no hospital). Apesar de nós estarmos preparados para receber todo paciente, é muito melhor essa conscientização da população de vir aqui hoje e se vacinar, evitando assim o agravamento da doença”, salientou.

Doses – Cerca de 150 mil doses da vacina AstraZeneca foram disponibilizadas pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) para esta edição do Vacina Amazonas. Para receber o imunizante, é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Estrutura – Durante 33 horas, os 109 postos de vacinação montados pelo Governo do Amazonas no Sambódromo, na Arena da Amazônia e no Centro de Convenções Vasco Vasques estarão abertos para receber e vacinar com a segunda dose o público-alvo deste mutirão.

Na Arena e no Sambódromo serão 30 e 28 postos, respectivamente, operando na modalidade drive-thru. No Vasco Vasques, a estrutura é de 51 pontos, na primeira etapa do centro de convenções, para atendimento de pedestres.

Fluxo no complexo – O acesso dos carros à área de vacinação da Arena da Amazônia será pelas ruas Lóris Cordovil e Jornalista Flaviano Limongi (via entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo) com saída pela avenida Constantino Nery.

Em relação ao Sambódromo, a entrada dos veículos será pela avenida do Samba e também pela avenida Coronel Pedro Teixeira. No Vasco Vasques, a entrada de pedestres será pela avenida Coronel Pedro Teixeira.

Outros mutirões – Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 19 edições, das quais 15 foram realizadas no interior e quatro na capital, com quase 310 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas desde o dia 12 de junho, data da primeira mobilização, em Manaus.

Além de Manaus, os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Beruri e Caapiranga já receberam mutirões da campanha Vacina Amazonas.