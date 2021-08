Volta às aulas 100% presenciais em Manaus será na próxima segunda-feira (23)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, informou, nesta sexta-feira (20/08), durante reunião do Comitê Intersetorial de Combate à Covid-19, que a rede estadual de ensino já está pronta para a retomada das aulas 100% presenciais a partir de segunda-feira (23/08).

Continua depois da Publicidade

A secretária reforçou que os profissionais de educação já tiveram a oportunidade de completar a imunização contra a Covid-19 e que a vacinação entre os adolescentes de 12 a 17 anos segue avançando.

“Todas as escolas da rede estadual de ensino estão prontas. Nós já temos seguido, desde o ano passado, todos os protocolos de saúde e nós estamos preparados também com equipamentos de proteção para que a gente possa retornar 100% presencial com muita segurança”, disse a secretária.

Além dos protocolos sanitários, a vacinação também é fundamental. “Hoje nós temos a segurança que a Fundação de Vigilância em Saúde já transferiu número de doses suficiente para uma cobertura de 80% dos adolescentes de 12 a 17 anos em Manaus. Nós estamos muito felizes com a participação dos pais que já buscam a segurança de seus filhos e principalmente com esses jovens que entenderam que vacina não dói, o que dói é perder quem a gente ama”, ressaltou Kuca Chaves.

Continua depois da Publicidade

Retomada – A retomada total ocorre 18 meses após a primeira suspensão por conta da pandemia, com todos os 16.160 profissionais da capital vacinados com a 2ª dose da vacina contra Covid-19.

Com o retorno 100% presencial, as aulas nas 236 escolas de Manaus passam a ser de segunda à sexta-feira, os alunos deixarão de ser divididos em grupos A e B. Todas as séries e modalidades de ensino retornam à normalidade, com frequência nos 5 dias da semana.

Continua depois da Publicidade

Entre as mudanças, o acompanhamento das atividades remotas do “Aula em Casa” será utilizado como estratégia de reforço escolar, juntamente com o projeto “Contraturno Digital”. Com a retomada, os conteúdos serão vistos em sala de aula, no horário das aulas e as estratégias remotas serão facultativas.

Protocolos – Mesmo vacinados, trabalhadores e estudantes devem continuar utilizando máscaras durante todo o período dentro das escolas.

Continua depois da Publicidade

Desde o ano passado, as escolas da rede estadual estão adaptadas para que sejam cumpridos os protocolos de segurança em saúde, definidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Para as escolas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto montou um protocolo específico que pode ser consultado com detalhes na página da pasta: www.educacao.am.gov.br.

As unidades dispõem de pias e totens/dispositivos de álcool gel e sabão, para que os estudantes e demais membros da equipe escolar possam higienizar corretamente as mãos. Além disso, escolas estão equipadas com tapetes sanitizantes e sinalizações com os principais protocolos e medidas de segurança e enfrentamento à Covid-19.

Em situações de casos confirmados de Covid-19, as escolas continuarão adotando o protocolo de afastamento da pessoa contaminada e posterior higienização do ambiente escolar.

Além disso, os gestores estão sendo orientados sobre a importância da notificação para o monitoramento da FVS-RCP, por meio do Programa de Vigilância Ativa nas Escolas.