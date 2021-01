White Martins vai importar oxigênio da Venezuela para fornecer à Manaus

Redação AM POST

Manaus vai receber nos próximos dias oxigênio da Venezuela, viabilizado pela empresa de gás White Martins, que fornece o insumo para hospitais da capital amazonense mas chegou na escassez de oxigênio para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações decorrentes da pandemia na rede pública estadual de saúde.

De acordo com a empresa, a demanda aumentou cinco vezes nos últimos quinze dias, o que equivale o triplo da capacidade normal de produção. O consumo individual de boa parte dos hospitais do município já é mais do que o dobro da média de consumo dos maiores hospitais do país.

Em nota, a empresa explicou sobre o problema logístico, mas que conta com apoio das autoridades governamentais e Forças armadas.

Nos últimos dois dias, a Justiça estadual deu decisões favoráveis a estabelecimentos privados para que as empresas White Martins e Nitron da Amazônia sejam obrigadas a manter o fornecimento de uma quantidade mínima do produto.