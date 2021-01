Wilson Lima ainda não foi notificado sobre decisão de fechamento imediato do comércio no AM

Redação AM POST

Até a manhã deste domingo (3) o governador Wilson Lima não foi notificado sobre decisão do juiz de direito plantonista Leoney Harraquian, que determina suspensão imediata de atividades não essenciais no Estado pelo prazo de 15 dias no Amazonas devido aumento crescente da demanda de hospitalização pelo novo coronavírus (Covid-19). A medida derruba o decreto do Governo do Amazonas, de 28 de dezembro, que flexibiliza o funcionamento do comércio não essencial.

“Em relação à ação do Ministério Público do Estado (MPE-AM) a respeito do fechamento do comércio, o governador declarou que, até o momento, o Governo do Estado não foi notificado, mas que assim sair a notificação, ocorrerá uma reunião com o Comitê do Governo do Estado de Enfrentamento à Covid-19”, disse a assessoria por meio de nota.

Segundo a decisão Wilson Lima terá que decretar oficialmente o fechamento do comércio não essencial. Em caso de descumprimento foi estabelecida multa diária no valor de R$ 50 mil ao governador do Amazonas, Wilson Lima.