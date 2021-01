Wilson Lima anuncia que idosos acima de 75 anos e pessoal da saúde são prioridade na vacinação com a AstraZeneca

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nas redes sociais oficiais do Governo do Estado, neste sábado (23/01), que as 132,5 mil doses da vacina AstraZeneca que estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao Amazonas serão destinadas, prioritariamente, aos idosos acima de 75 anos e profissionais da linha de frente no combate à Covid-19 nas unidades de saúde.

“Nós já nos preparamos com nossa rede de distribuição, organizada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Essas doses que vamos receber serão suficientes para imunizar todos os idosos acima de 75 anos e também uma outra parte dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate da Covid-19”, anunciou o governador Wilson Lima.

O primeiro lote da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca-Oxford, com 2 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Serum, na Índia, chegou ao país na noite desta sexta-feira (22/01).

*Com informações da Assessoria de Imprensa