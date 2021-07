Wilson Lima anuncia que mutirão “Vacina Amazonas” deve vacinar 3 mil pessoas em Rio Preto da Eva

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima afirmou, em live nas redes sociais nesta quinta-feira (01/07), que o mutirão “Vacina Amazonas” a ser realizado no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros em linha reta de Manaus), deve alcançar 3 mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O mutirão, que acontece no sábado (03/07), das 8h às 17h, será o sexto promovido pelo Governo do Estado, em parceria com Municípios. A ação em Rio Preto da Eva vai atender à população residente no município, com 25 anos de idade ou mais.

“Nossas equipes estarão lá, juntamente com a Prefeitura de Rio Preto da Eva, para que a gente possa fazer esse grande mutirão de vacinação e avançar. Avançar cada vez mais, porque essa é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. E a gente está fazendo essa força-tarefa para ajudar aqueles municípios que, eventualmente, tenham dificuldade de avançar, que possam não ter quadro suficiente de pessoas para fazer essa vacinação”, disse o governador.

A vacinação ocorrerá ao longo de 9 horas ininterruptas, em postos montados em três pontos do município: Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade; Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa; e no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

Wilson Lima frisou que para se vacinar é necessário que o interessado resida no município, tenha 25 anos, já completados ou mais, e apresente obrigatoriamente um documento oficial com foto com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

“Vacina Amazonas” – Este é o sexto mutirão da campanha Vacina Amazonas já realizado no estado, sendo o quarto feito em um município do interior desde junho deste ano. Além de Rio Preto da Eva, foram feitos mutirões em Manaus, Novo Airão, Manacapuru e Parintins. A ação mais recente ocorreu em Manaus, entre terça (29/06) e quarta-feira (30/06), com a meta de imunizar o público na faixa-etária de 27 anos de idade ou mais.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 2.020.713 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (01/06), sendo 1.473.201 de primeira dose e 547.512 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do www.fvs.am.gov.br.