Wilson Lima apresenta ações de enfrentamento da Covid-19 para autoridades do estado peruano de Loreto

Redação AM POST

Em reunião virtual com o governador do estado peruano de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, nesta segunda-feira (08/03), o governador Wilson Lima apresentou as principais ações do Governo do Amazonas no combate à pandemia de Covid-19 e convidou o estado vizinho a participar da Sala de Situação, coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), para compartilhar experiências no enfrentamento do novo coronavírus.

A Sala de Situação do Amazonas já conta com a participação de autoridades da cidade colombiana de Letícia, da prefeitura de Tabatinga, município amazonense que faz fronteira com a Colômbia, e representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A reunião foi realizada a convite do governo de Loreto para que Wilson Lima e representantes de órgãos estaduais apresentassem as ações realizadas para conter o avanço do novo coronavírus.

“Podemos desenvolver uma agenda comum nessa região de fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil, não apenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas também para combatermos os casos de malária e para questões ambientais”, destacou o governador.

Durante a reunião, a equipe do governador Elisbán Ochoa Sosa solicitou detalhes em relação às miniusinas produtoras de oxigênio medicinal que estão sendo instaladas pelo Governo do Estado na rede de saúde do Amazonas. Hoje, são 38 estruturas desse tipo em operação, que juntas produzem 19 mil m³ do gás medicinal todos os dias. Além de alimentar as unidades pela rede de gás, parte do que é produzido é envazado em cilindros e pode ser transportado para unidades onde não há estruturas montadas.

Wilson Lima destacou a abertura de leitos para receber pacientes diagnosticados com Covid-19, sobretudo a ampliação da rede adaptando espaços nas unidades de saúde. A rede estadual de saúde conta atualmente com 1.465 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, sendo 426 de UTI. O governador destacou, ainda, o diálogo com todos os segmentos da economia e com os demais poderes.

Governo do Loreto – No estado peruano, há dificuldades para abertura de leitos de UTI devido à falta de recursos humanos. De acordo com autoridades de Loreto, foram abertos 42 leitos desse tipo. Neste ano, o estado vizinho registrou 618 mortes pela doença e, atualmente, conta com 326 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus internados.

*Com informação da Assessoria de Imprensa