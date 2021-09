Wilson Lima apresenta ao ministro da Saúde unidade de referência para o tratamento da Covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima apresentou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste sábado (11/09), a estrutura do Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade de referência para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Amazonas. Na visita, o governador informou que, com a redução das internações pela doença, o estado iniciou um planejamento para o hospital que, em breve, vai retomar cirurgias.

O ministro destacou a importância da estrutura do Delphina para reforçar o atendimento de alta complexidade no estado e ressaltou que a parceria entre o Governo do Amazonas e as prefeituras municipais para a realização de mutirões de vacinação tem sido fundamental para a desaceleração da pandemia em todo estado.

Unidade de referência – Wilson Lima apresentou ao ministro da Saúde uma das alas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Bloco Cirúrgico, Centro de Diagnóstico e laboratórios.

“Estive aqui conversando com o ministro e ouvindo as orientações dele e, nesse momento, a gente vai atender aquelas cirurgias que são básicas, de cirurgias gerais, mas vamos tornar o Delphina Aziz uma referência para alta complexidade, porque a estrutura do hospital permite que a gente faça isso”, ressaltou o governador.

Wilson Lima destacou que quando assumiu o Governo do Amazonas, em 2019, a unidade estava subutilizada, tendo somente 30% da capacidade ativada. Em janeiro daquele ano, apenas dois dos seis andares funcionavam com um pronto-socorro, serviço de apoio diagnóstico e 10 leitos de UTI.

A unidade tem hoje 180 leitos de UTI ativos, sendo o quarto maior hospital do país com oferta de leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19. No total, somando com leitos clínicos, o hospital tem 395 leitos em operação e todos os seis andares estão ativos.

O Hospital Delphina Aziz, no auge da pandemia, tornou-se o 3º hospital no Brasil que mais possuía leitos de UTI para pacientes com Covid-19, totalizando 180. Delphina ficou à frente de hospitais como Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, e Hospital Júlia Kubitschek, em Minas Gerais.

“Esse hospital decorre do esforço das autoridades sanitárias do Amazonas que entregaram uma estrutura hospitalar de altíssimo nível para o amazonense e eu não tenho medo de dizer que deve ser uma referência para a região Norte do Brasil, com certeza. Dá orgulho de se ver um hospital como esse para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Então, governador Wilson Lima, em nome do presidente, Jair Messias Bolsonaro, como ministro da Saúde, cumprimento o senhor pelo esforço de ter colocado à disposição do povo do Amazonas essa estrutura”, avaliou Queiroga.

Novos atendimentos – Com a redução dos casos e internações por Covid-19, o Hospital Delphina Aziz passou a ser, desde agosto, uma unidade de retaguarda e de atendimento de outras causas clínicas. E, a partir de segunda-feira (13/09) será ampliado a oferta do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) com a previsão de atendimento de 54 mil exames por mês.

Os exames são nas especialidades laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, endoscopia, radiologia, ressonância magnética, tomografia e de diagnóstico em cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia e outras. Wilson Lima ressaltou que o parque de imagens da unidade é o mais moderno da América Latina.

Indicadores – O ministro também conheceu indicadores relacionados à pandemia de Covid-19. Na comparação entre agosto de 2020 e agosto de 2021, o número de óbitos caiu 57,7%, o de hospitalizações 62,9% e de casos confirmados 60,9%.

A taxa de transmissão em 09 de setembro é de 0,86. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas irão passar a doença para outras 86 pessoas. Houve redução de 44% na média móvel de casos, comparada com 14 dias atrás e uma queda de 49% na média móvel de mortes, também comparada com 14 dias atrás.

Considerando a população com 12 anos ou mais, contemplada com a vacina, 3.492.276 doses já foram aplicadas em todo o estado até este sábado (11/09), sendo 2.396.022 de primeira dose, 1.049.912 de segunda dose e 46.342 com dose única.

Wilson Lima destacou o apoio do Governo Federal para o enfrentamento da pandemia, especialmente em relação ao envio de vacinas para o Amazonas. “Hoje, eu fiz questão de trazer o ministro aqui para agradecê-lo pelo empenho que o Governo Federal tem dado, que o presidente da república tem feito. Nunca faltou vacina para o Amazonas, nós não ficamos um dia sequer sem vacinar e a gente tá tendo na ponta o resultado disso daí, que é a diminuição de internações, a diminuição de óbitos”, disse o governador.

O ministro destacou que a união entre os governos Federal, Estadual e municipais têm feito a diferença no enfrentamento da pandemia. Ele elogiou o suporte que o Governo do Estado tem dado aos municípios para o avanço da vacinação com a realização dos mutirões Vacina Amazonas.

“Essa é a força do Sistema Único de Saúde, a integração e união entre os estados e municípios. Nós sofremos muito com a pandemia, o estado do Amazonas, como muitos outros estados brasileiros, foi muito penalizado, mas esse drama sanitário trouxe em todos nós o sentimento e o compromisso de bem atender a população brasileira, então essa é a lição que eu trago aqui do Amazonas”, avaliou.