Wilson Lima destaca implantação de respiradores em todos os hospitais do interior do AM: “algo inédito”

Redação AM POST

O governador Wilson Lima relembrou, durante pronunciamento neste sábado (20/03), o esforço do Amazonas nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente para solucionar problemas de demanda de oxigênio em unidades hospitalares e abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes graves. Ele também destacou o avanço alcançado nos últimos meses com a implantação de respiradores em todos os hospitais do interior.

“É uma logística complexa para chegar aqui uma balsa de oxigênio, demorando uma semana vinda de Belém. Estamos distantes dos centros produtores, de uma saúde que vem de um histórico de falta de investimentos no interior, mas nós estamos mudando isso, inclusive é algo inédito que a gente conseguiu fazer: colocar respiradores em todos os hospitais do interior”, destacou o governador.

O consumo de oxigênio nas unidades de saúde do estado atingiu 18.910 metros cúbicos (m³) na última sexta-feira (19/03), sendo 14.423 na rede pública e 4.487 na rede privada.

A capacidade de produção local é de cerca de 60.000 m³/dia. Desse total, 44.000 m³/dia é produção das empresas fornecedoras.

O Amazonas conta ainda com produção independente de 37 usinas instaladas nas unidades de saúde, com capacidade de geração de 15.864 m³/dia. As usinas estão em 20 municípios, incluindo a capital.

Segundo atualização do dia 19 de março, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Covid no estado estava em 80% e 55% de Leitos Clínicos Covid.

O Governo do Amazonas ampliou os leitos de internação, visando maior abrangência de atendimentos no combate à Covid-19. Houve um aumento de 233,01% (saindo de 312 para 1.039) no número de Leitos Clínicos e de 227,69% (saindo de 130 para 426) de Leitos de UTI no estado.