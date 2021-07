Wilson Lima destaca que 53 municípios vacinam toda população adulta com apoio do Governo do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o apoio do Governo do Amazonas às prefeituras, toda a população adulta em 53 municípios já vacinou ou está se vacinando com primeira dose contra a Covid-19. O governador Wilson Lima destacou que o Estado já realizou, em parceria com municípios, 17 mutirões para acelerar a vacinação, além de enviar servidores para ajudar prefeituras na aplicação do imunizante e na atualização de dados no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde. O Estado tem ainda transportado, quando necessário, vacinas até as cidades.

Um dos resultados positivos do avanço na vacinação é que, neste sábado (31/07), 40 municípios zeraram o número de internações por Covid-19, segundo a Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“O estado do Amazonas está fazendo um esforço muito grande pra avançar na vacinação. Nós montamos uma força tarefa para identificar aqueles municípios onde há maior dificuldade de aplicar as doses e hoje nós já temos mais de 50 municípios que estão aplicando a vacina em pessoas com 18 anos ou mais”, disse o governador.

O Estado é responsável por receber, acondicionar de forma adequada e distribuir os imunizantes, que podem ser retirados pelas prefeituras diretamente na Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Mas, desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Governo do Amazonas tem transportado, por meio da Casa Militar, as doses de vacinas até os municípios mais longínquos que enfrentam dificuldades logísticas e que precisam desse apoio.

Ao identificar que muitas prefeituras não avançavam na vacinação por falta de vacinadores, o Estado enviou equipes aos municípios. Também foi constatado que havia dificuldades para o preenchimento do sistema de monitoramento de aplicação das doses do Ministério da Saúde, por falta de recursos humanos ou de internet. Esse problema vem sendo superado com o apoio do Governo do Amazonas.

Para acelerar a aplicação das vacinas, o Estado tem realizado os mutirões Vacina Amazonas que já percorreram, além da capital, 14 municípios do interior. Mais de 306.623 doses já foram aplicadas. Três edições foram realizadas em Manaus e, também, já receberam a grande mobilização os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Beruri e Caapiranga.

Segundo o governador, com essas medidas, diversas atividades econômicas que foram paralisadas por conta da pandemia começam a ganhar fôlego. Além disso, o número de internações por casos graves da doença reduziu significativamente. “Nós temos pressa para que isso aconteça, porque a vacina é a arma mais poderosa contra a Covid, e nós já sentimos o impacto disso nas internações, que têm caído significativamente”, ressaltou Wilson Lima.

Vacinômetro – No Amazonas, 2.601.953 doses foram aplicadas até esta sexta-feira (30/07), sendo 1.926.616 de primeira dose, 640.956 de segunda dose e 34.381 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

