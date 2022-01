Wilson Lima se reúne com 30 prefeitos para tratar de estratégias para ampliar vacinação contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima se reuniu, nesta terça-feira (18/01), com 30 prefeitos do interior do Amazonas para tratar de estratégias para o avanço da vacinação contra a Covid-19 no estado. O objetivo do Governo do Amazonas é auxiliar os municípios para que aumentem a cobertura vacinal no interior. A reunião ocorre um ano após o início da vacinação contra o novo coronavírus no Amazonas.

Muitas prefeituras enfrentam dificuldades em relação a recursos humanos e infraestrutura para avançar na vacinação. Em 22 municípios, o esquema vacinal completo está abaixo de 50% da população com idade igual a 12 anos ou mais. Há 31 municípios com esquema vacinal completo entre 50% e 79% da população. Outras nove cidades estão com a cobertura igual ou superior a 80%.

Segundo o governador, neste momento, avançar na imunização é necessário para fazer frente ao aumento de casos da Covid-19, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

“O objetivo da nossa reunião aqui foi para tratar de questões relacionadas à pandemia, sobretudo essa questão da Ômicron, que é algo que tem preocupado o mundo e sobretudo o estado do Amazonas. Então eu chamei aqui os prefeitos para que a gente pudesse entender algumas limitações que estão dificultando esse processo de vacinação, para que a gente possa avançar e também dar condições à população de fazer testagem”, afirmou Wilson Lima.

O governador destacou que o Estado tem dado suporte aos municípios para o enfrentamento da pandemia. No ano passado, dos 21 mutirões Vacina Amazonas que foram realizados, 15 foram no interior, quando 35.823 doses foram aplicadas nos municípios.

Na região metropolitana de Manaus, Autazes está entre os 31 municípios do estado com esquema vacinal completo entre 50% e 79% da população com 12 anos ou mais. Para o prefeito da cidade, Andreson Cavalcante, a reunião foi oportuna para troca de experiências e apresentação de demandas.

“Nós estamos unidos, né? Afinal de contas as aflições são comuns, de todos os municípios, os desafios são os mesmos. Nós estamos aqui unidos, dialogando com a Secretaria de Estado de Saúde, com o governador Wilson Lima, trazendo as nossas demandas e entendendo de que forma essa parceria pode fluir da melhor forma possível, para atender as dificuldades vividas no dia a dia, tanto da zona rural quanto na zona urbana”, disse Andreson.

As demandas apresentadas relacionadas à ampliação da testagem e adoção de estratégias para reforçar a vacinação e o trabalho de atualização dos sistemas de informações sobre a imunização serão detalhadas em reuniões entre secretarias municipais de saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) nos próximos dias.

Recursos encaminhados – No interior do estado, o Governo do Amazonas também reforçou a estrutura de assistência em saúde. Somente os repasses do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) aos municípios somaram R$ 160 milhões em 2021, exclusivamente para investimento em saúde.

Entre as melhorias destaca-se, ainda, a instalação de 30 usinas produtoras de oxigênio em 24 municípios, que produzem 11,8 mil metros cúbicos por dia de oxigênio. Outras 11 usinas estão instaladas na capital e produzem 5,5 mil metros cúbicos por dia. Ao todo, há 41 usinas instaladas e outras 29 estão em processo de aquisição.

Além disso, o Governo do Estado continua disponibilizando o serviço de UTI Aérea para pacientes que necessitam de suporte de alta complexidade em municípios do interior.

Pela primeira vez, o interior do Amazonas passou a contar com Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Governo do Estado instalou 11 leitos de UTI adulto e 5 Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) neonatal em Parintins, em parceria com a Prefeitura do Município. O Amazonas possui ao menos um hospital em cada município, somando 2.920 leitos. Destes, 2.737 são leitos clínicos e 183 UCIs.

Os municípios do interior receberam 112 mil testes de Covid-19 por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) da SES-AM. Os testes foram adquiridos com recursos do Estado.

Outros 120 mil foram repassados pela FVS-RCP. Esses testes foram enviados ao Amazonas pelo Ministério da Saúde.

O Governo do Estado também enviou Equipamentos Individuais de Proteção (EPI).