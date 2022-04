Arena Planeta Boi inicia vendas de ingressos em lote promocional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Arena Planeta Boi vai apresentar um duelo inédito entre os bumbás Caprichoso e Garantido no dia 28 de maio, na Arena da Amazônia. O lote promocional de ingressos já está à venda.

Continua depois da Publicidade

Assinado pela Amazon Best, o espetáculo prevê a participação de 40 mil torcedores apaixonados pelos bois de Parintins.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/); nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; além da sede da Amazon Best, na Rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.

Os valores variam entre R$ 35 e R$ 505, conforme o setor escolhido pelo cliente (confira o mapa):

– Pista Dabacuri: R$ 35

– Cadeira VIP Amo do Boi: R$ 85

– Área VIP Porta-Estandarte: R$ 125

– Área VIP Cunhã-Poranga: R$ 155

– Camarote Amazon Best: R$ 505 (Open Bar com água, cerveja, refrigerante, vodka, whisky e Open Food).

Continua depois da Publicidade

Outras informações podem ser obtidas nos números (92) 98269.0256 / 99376.8133 / 99177.4825, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

‘Sinta Parintins’

Os shows iniciam a partir das 18h30 e, no line-up, além das toadas antológicas dos bois da Francesa e da Baixa do São José, o público contará ainda com apresentações de DJ Ítalo; Márcia Novo; Amazonas Jazz Band, com a participação de Márcia Siqueira e Mara Lima; Gandhy Cats e George Japa.

Continua depois da Publicidade

Na festa, cada bumbá terá duas horas de show para a torcida. A ordem de apresentação será definida por um sorteio a ser realizado no dia 14 de maio, no programa Arena dos Bumbás, da TV A Crítica.

Todo o espetáculo apresentado pelos artistas na Arena da Amazônia será transmitido, ao vivo, pela rádio FM O Dia.