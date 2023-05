Banda amazonense na luta por uma vaga em festival de rock em São Paulo

Redação AM POST

A banda amazonense Zona Tribal, quarteto com mais de 20 anos de estrada na cena musical de Manaus, está concorrendo a uma das 20 vagas na semifinal do Festival João Rock de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As votações estão ocorrendo no site oficial do festival que é bandas.joaorock.com.br/banda/zona-tribal. A banda está concorrendo a uma das 20 vagas para a semifinal. A votação encerra na terça-feira, dia 9.

Formada por Marcos Moura na bateria, Mencius Melo no vocal, Jean Carlo na guitarra e Denny Nogueira no baixo, o quarteto está na luta por uma vaga na semifinal. “Estamos convocando nossos admiradores, pessoas que gostam do nosso trabalho e aqueles que curtem a arte amazonense afinal, até aqui somos a única banda com chances de estar na semifinal do festival”.

De acordo com Marcos Moura, baterista da banda, as movimentações estão aceleradas. “Estamos pedindo votos de todos porque é duro concorrer com bandas de Estados populosos como São Paulo, por exemplo, mas não vamos desistir até porque já chegamos a ficar em quarto lugar na votação”, informou o músico. “Mas independente disso, seja em que posição for, o importante é estar no G20 que é o grupo das 20 mais votadas”, explicou.

Final de semana

Como as votações encerram na terça-feira, os integrantes do Zona Tribal articulam uma campanha corpo a corpo no final de semana. Segundo Jean Carlo, guitarrista, a ideia é peregrinar pelos bares da cidade. “Vamos aos principais bares de rock da cidade pedindo voto da galera que gosta de um bom rock and roll”, adiantou. Ainda de acordo com ele, um roteiro foi definido. “Vamos começar pelos bares do Centro e de lá vamos aos bares espalhados pela Zona Centro-Sul e adjacências”, detalhou.

O baixista da banda, Denny Nogueira completa: “Vamos fazer o possível para estar na semifinal desse festival e pedimos a todos que nos ajudem a representar o Amazonas e o Norte do país”, pediu. “Esse final de semana será decisivo porque é a hora do vai ou racha”, falou o baixista. Ele ainda informou: “Votar é muito simples, basta acessar o site, registar o CPF e pronto. Está lá o seu voto no Zona Tribal”, finalizou Denny Nogueira.