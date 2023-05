Boi Caprichoso lança álbum ‘O Brado do Povo Guerreiro’ em Manaus neste sábado, 06

Redação AM POST

Neste sábado, 06, o Boi-Bumbá Caprichoso promove o lançamento do álbum de toadas “O Brado do Povo Guerreiro” em Manaus. O palco da festa será o Bar do Boi, no Sambódromo.

Após o sucesso do evento em Parintins, o Movimento Marujada promete reproduzir o clima de bicampeonato que tomou conta do Curral Zeca Xibelão. “É um dos eventos mais aguardados da temporada, e quem não foi a Parintins, não pode perder o que traremos a Manaus”, disse o presidente, Rogério Jesus.

O show de lançamento do álbum “O Brado do Povo Guerreiro” contará com os itens oficiais Edmundo Oran, Patrick Araújo, Marujada de Guerra, Prince do Caprichoso e o tripa Alexandre Azevedo. Os itens individuais Marcela Marialva, Valentina Cid, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e Erick Beltrão também estarão presentes durante a apresentação.

O Bar do Boi de lançamento do álbum “O Brado do Povo Guerreiro” tem início às 21 horas e a entrada é gratuita. Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99103-6772 e camarotes pelo (92) 98833-0777. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.