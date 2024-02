Caprichoso encerra Carnaboi convidando visitantes para o Festival de Parintins

Quando o Boi Caprichoso subiu ao palco do Stúdio 5 para a segunda noite do Carnaboi, em Manaus, neste sábado (10), a nação Azul e Branca se sentiu na arquibancada do bumbódromo e cantou do início ao fim durante a apresentação dos artistas do Boi Negro de Parintins.

Transmitido ao vivo pela Rede Amazônica, o evento cativou espectadores, mergulhando-os em um turbilhão de emoções, tradições e remetendo quem acompanhou presencialmente e quem esteve pela TV a uma das noites do Festival de Parintins.

O apresentador bicampeão do Festival de Parintins, Edmundo Oran, emprestou sua voz e paixão para conduzir os foliões nesta jornada pelo universo do Boi-Bumbá. Seu carisma encantou a multidão. “Essa energia da Nação Azul e Branca nos faz trabalhar bastante para mais um título do Festival de Parintins”, pontuou Oran.

O amo Prince do Caprichoso trouxe consigo toda a tradição e grandiosidade do Boi Azul e Branco. Sua imponente figura e voz poderosa uniram os presentes em uma só emoção, ecoando pelos versos em forma de toada que levaram o público ao delírio.

A singeleza da sinhazinha da Fazenda Valentina Cid encantou o povo Caprichoso, que subiu o tom da voz para receber a mais bela da fazenda. Outro momento grandioso foi a explosão coreográfica do pajé Erick Beltrão que, ao lado da Troup Caprichoso, foram ovacionados pelo público presente.

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, destaca a importância do Carnaboi em Manaus. “Manaus é muito importante para o Festival de Parintins, pois é de onde vem a maior parte do público que acompanha o espetáculo azul e branco na arena do bumbódromo. E só temos a agradecer à Nação Azul e Branca, pois por onde passa o Caprichoso lá temos muitos torcedores”, assegurou.

Ele também agradeceu a todos os cantores, grupos de danças, produtores, itens individuais e coletivos para grandioso espetáculo apresentado na capital do Amazonas.

Assim, envoltos pela magia e tradição do Carnaboi 2024, os foliões se despediram de uma noite inesquecível, levando consigo lembranças e um profundo sentimento de pertencimento pela riqueza cultural da Amazônia. Enquanto os artistas do Boi Caprichoso partem para Parintins, o espírito do Carnaboi permanece vivo no coração de cada amante da cultura popular brasileira.

O próximo encontro dos itens do Boi Bicampeão do Festival com sua torcida ocorre na terça-feira (13) de carnaval no Carnaboi de Parintins.

Redação AM POST