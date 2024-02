Carnaboi 2024 é sucesso de público na primeira noite no Studio 5

Notícias de Manaus – O sucesso da primeira noite do Carnaboi 2024 se confirmou com a presença do público. Mais de 12 mil pessoas prestigiaram a noite de estreia da festa, nesta sexta-feira (9), no Centro de Convenções Studio 5, Distrito Industrial. Nas redes sociais o sucesso não foi diferente. O Carnaboi ocupou o terceiro lugar nos trending topics, entre os assuntos mais comentados no Twitter, durante a realização.

Nesta edição, além do novo local, o Carnaboi está sendo realizado em pleno período carnavalesco, no fim de semana após os desfiles das escolas de samba de Manaus, no Sambódromo, dando continuidade às ações que compõem o Carnaval na Floresta.

Promovido há mais de duas décadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a festa popular marca o início do calendário de eventos bovinos no estado, até a chegada do Festival Folclórico de Parintins, no mês de junho.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirma que o Carnaboi é uma festa democrática, onde as torcidas dos bois ocupam o mesmo espaço. “O importante aqui é a gente aproveitar, esquentar e se preparar para disputa na arena, que é onde realmente ela acontece”, disse o secretário. “Parabéns ao público que se faz presente, parabéns aos bumbás Garantido e Caprichoso. Certamente estamos gerando uma belíssima expectativa para esse ano. Já fizemos o maior festival folclórico de todos os tempos, então avalie o que vem neste ano. Será maior ainda, e com a presença de todos vocês”, concluiu Apolo.

A Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, Cleise Simas, que já participou de edições do Carnaboi no município de Parintins, estreia no palco da festa realizada em Manaus. “É a primeira vez do Carnaboi aqui no Studio 5 e a primeira vez também que estou participando desse evento, que eu só assistia na televisão, porque eu sou de Parintins. Estou muito feliz em fazer um grande espetáculo para nossa nação”, comenta Cleise.

Entre muitos artistas e itens oficiais, o tripa do Boi Garantido, Batista Silva, é um dos veteranos do Carnaboi. Com propriedade de quem conhece, ele aprovou o novo formato da festa. “A estrutura ficou 100%. Tem estacionamento, aqui pode chover, a galera não se molha, pode vir arrumado, com seu endereço, que não tem problema de danificar. O governo acertou mais uma vez nesse Carnaboi”, afirma.

Espetáculo bovino

Na primeira noite de Carnaboi foram mais de sete horas de atrações musicais. Artistas e cantores que carregam uma legião de fãs. “Nós somos a tradição, o patrimônio cultural do Estado, nada mais que justo, os nossos bois de Manaus, Corre Campo, Garanhão e Brilhante participarmos desta grande festa”, disse Vanessa Costa, Sinhazinha do Boi Bumbá Corre Campo.

No decorrer da noite, duas horas foram reservadas a um grande espetáculo de tirar o fôlego, com um elenco de 400 profissionais, incluindo artistas e os itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido. A direção artística é de Márcio Braz e Rivaldo Pereira. No roteiro, apresentações individuais de cada boi, prevalecendo a essência da rivalidade entre eles e, em outros momentos, os dois dividindo o mesmo palco. Toadas antigas foram lembradas e as mais recentes para preparar a torcida deste ano. Entradas de itens inesperadas, efeitos no palco e até um balé aéreo surpreendeu.

No público, as preferências pelos bois foram respeitadas, porque o que vale mesmo é dançar o ritmo que contagia, o dois pra lá e dois pra cá. “Todos os anos estou participando e é emocionante, como se fosse a primeira vez”, comemora Gilmara Burga, dançando ao lado da amiga azulada.

A segunda noite e última noite do Carnaboi acontece neste sábado (10/02), a partir das 19h, no Studio 5, com entrada gratuita.

Acompanhe a programação:

DIA 10 DE FEVEREIRO – SÁBADO

19h – 19h40 – GRUPO A TOADA & ROBSON JR

19h45 – 20h25 – PAULINHO VIANA & MÁRCIO DO BOI

20h30 – 21h10 – PA CHAVES & CARLOS BATATA

21h25 – 22h45 – SHOW ARTISTAS E ITENS OFICIAIS DOS BOIS BUMBÁS

22h55 – 23h35 – FABIANO NEVES & KLINGER JR.

23h40 – 00:20h – ISRAEL PAULAIN & LEONARDO CASTELO

00h25 – 01h05 – PRINCE DO CAPRICHOSO & EDMUNDO ORAN

01h10 – 01h40 – DAVID ASSAYAG

01h40 – 02h25 – CANTO DA MATA & JUNIOR PAULAIN

*Com informações da assessoria