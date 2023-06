Composição do Boi Garantido é consagrada com Prêmio da Música Brasileira

Na noite da última quarta-feira, 31, o Boi Garantido venceu o Prêmio da Música Brasileira (PMB), versão 2023, na categoria melhor grupo de música regional. A cerimônia foi realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença dos maiores nomes da música nacional.

O Garantido concorreu com o grupo Olodum, de Salvador, na Bahia, e o Quinteto Violado, de Recife, em Pernambuco. Esta é a 30ª edição do PMB.

O concurso é considerado o mais importante dessa área da cultura nacional. Ele foi criado pelo empresário João Maurício Machiline, em 1987, ainda com o nome de Prêmio Sharp da Música Brasileira.

Para receber o prêmio estavam presentes o presidente do Garantido, Antônio Andrade, o representante da Comissão de Artes, Allan Rodrigues, e os embaixadores do Garantido no Rio de Janeiro, Jorge Gonzaga e Célia Regina.

