Confira opções para se divertir neste fim de semana em Manaus

MANAUS – O fim de semana está recheado de opções culturais. Selecionamos algumas atividades realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ou com apoio da pasta, para este roteiro. Entre as atrações tem show, espetáculo de teatro, feira criativa, oficinas, em Manaus; I Festival de Artes Cênicas do Iranduba; e a estreia do “Natal Itinerante”, em Rio Preto da Eva. Toda programação é gratuita. Confira!

Sábado

O I Festival de Artes Cênicas do Iranduba vai ser realizado neste sábado (20/11) e domingo (21/11), das 9h às 17h, no Sítio Nicodemos, KM 5, Rodovia Carlos Braga. O evento é produzido pela Ubá Escola e Produtora de Arte, com programação gratuita.

O evento vai contar com diversas atividades como gincanas, oficinas de palhaçaria, malabares, flexibilidade, hip hop, dança do ventre e funk; contação de histórias e confecção de bonecos; além de espetáculos de circo, dança e teatro.

O I Festival de Artes Cênicas do Iranduba foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado.

No Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro), às 19h, vai ser apresentado o espetáculo “O sono da razão produz monstros”, que tem como ponto de partida a obra da jornalista alemã Charlotte Beradt intitulada “Sonhos no Terceiro Reich”, publicada nos anos 60 e fruto dos registros feitos pela Beradt dos sonhos de seus compatriotas logo após a tomada de poder pelos nazistas em 1933.

O espetáculo – que foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações da Lei Aldir Blanc no Estado – busca uma imersão dos espectadores no universo onírico, refletindo sobre o impacto das situações de sofrimento e penúria para o nosso imaginário.

“O sono da razão produz monstros” tem direção cênica de Guilherme Delgado, e musical de Isabela Ticiana. No elenco, Isabelle Sabrié, Rodrigo Baroque, Isabela Ticiana e Adonay Varela.

A entrada é gratuita mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e apresentação da carteira de vacinação na entrada. Classificação indicativa: 18 anos. Haverá reapresentação no domingo, no mesmo horário.

No Teatro Amazonas, às 20h, o show “Até o Tucupi de Negritude”, em alusão ao Dia da Consciência Negra, reúne os artistas Elisa Maia, Karen Francis, Ian Lecter, Lary Go & Strela e Antônio Bahia para representar a diversidade da música produzida por artistas negras e negros do Amazonas.

O Festival ainda propõe debate com jovens lideranças negras no hall do Teatro Amazonas.

A entrada é gratuita mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e apresentação da carteira de vacinação na entrada.

Domingo

No domingo tem “Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição Natal”, das 9h às 17h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado na avenida Silves, 1.222, Distrito Industrial (antiga Bola da Suframa). São mais de 40 expositores, em diversos segmentos: gastronomia variada que vai do café regional à comida internacional, artesanato, design de joias, design de moda, sebos, bazar, arte indígena. A entrada é gratuita.

Neste domingo (21/11), a programação conta ainda com espaço para games jam, RPG, apresentações de cosplayers, taróloga e produtos esotéricos; além de apresentações do Maracatu Baque Mulher e Elisa Maia, a partir das 9h30; e Antônio Bahia, a partir das 16h.

Na roda de conversa, às 10h30, Anna Lôyde, da Manart, e o artista Turenko Beça, representado pela galeria, falam sobre empreendedorismo e a criação da marca.

O público ainda pode conhecer as atrações do centro cultural (exposições, Museu do Homem do Norte), que funciona com visitação guiada no mesmo horário da feira.

“Povos Criativos: Feira de Economia Criativa – Edição Natal” é uma iniciativa do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa anunciado pelo governador Wilson Lima.

No Teatro Gebes Medeiros (Avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro), vão ter três oficinas da programação do “Amyipaguana – Encontro de Cultura Popular do Amazonas”: Samba de Roda, com Mestre Augusto, às 15h; de Frevo, com Mestre Mago, às 17h; e Capoeira Angola, com Mestre Plínio, às 19h30.

As inscrições estão abertas, são gratuitas, e podem ser feitas no link Amyipaguana – Encontro de Cultura Popular do Amazonas (google.com)

Já em Rio Preto da Eva, vai acontecer a primeira ação do “Natal Itinerante”, atividade que faz parte da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”. A ação será no Campo de Areia, a partir das 17h, com intervenções artísticas, parada com o Papai Noel, Mamãe Noel e demais personagens natalinos.

Numa carreta palco, a Companhia Metamorfose vai exibir, durante uma hora, a peça “A Caravana Mágica do Natal”, com oito atores se revezando em cena para apresentar o significado dos símbolos de Natal. O acesso é gratuito.