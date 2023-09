Deuzimar comemora 30 anos de carreira com show especial no próximo sábado (30)

O cantor Deuzimar, uma das vozes mais marcantes do samba e pagode amazonense, protagoniza uma grande festa no próximo sábado, 30 de setembro, em comemoração aos seus 30 anos de carreira. O show “30 Anos de Estrada” acontece no Luar de Uaicurapá (Av. Rio Madeira, 452, Nossa Senhora das Graças), a partir das 20 horas, com a participação de diversos convidados especiais.

Natural de Itacoatiara, Deuzimar Fonseca começou a carreira musical ainda adolescente. Participou e venceu festivais de música, foi vocalista de bandas de grande sucesso em Manaus como Banda Paixão, Loka Tentação e Freelance, além da banda gospel Paixão de Cristo. Atualmente está em carreira solo, com agenda lotada de segunda a segunda. Dois de seus filhos seguem profissionalmente a carreira musical: Santaella e Gabriel Fonseca.

Segundo o artista, o show de sábado vai reviver diversas fases de sua carreira. “Vamos colocar no repertório músicas que marcaram época, seja quando eu cantava com meus amigos da Banda Paixão e Loka Tentação, sejamos sucessos dos tempos mais recentes, da minha carreira solo. Um show preparado especialmente para as pessoas que acompanharam meu trabalho por todos esses anos”, destaca Deuzimar.

Além de Deuzimar, estão confirmadas as participações de Uendel Pinheiro, Jeffinho, Kelton Piloto, Gilson Fernandes e Só Vibe. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos aos preços de R$ 30 (pista) e R$ 50 (lugar no camarote).

“Não são 30 dias ou 30 meses, são três décadas que meu irmão Deuzimar está completando e a gente não podia ficar de fora. Convido todos a virem conosco eternizar esse momento tão lindo”, disse Uendel Pinheiro.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99111 2999 ou 98439 6445.

Redação AM POST