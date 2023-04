Festival Literário tem entrada gratuita e programação em vários pontos do Centro de Manaus

Redação AM POST

Com o tema ‘A Rua é Um Rio de Inspiração’, o Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI) promove entre os dias 20 e 23 de abril, a primeira edição do Festival Literário do Centro (Flic), que visa popularizar o livro tornando-o um instrumento de acesso às informações e ao conhecimento. Com entrada gratuita, a programação ocorrerá em pontos distintos do Centro de Manaus ao longo dos dias.

O Flic busca democratizar a leitura com atividades lúdicas e participativas, potencializando a ocupação do Centro em um momento para as artes literárias. O evento também será um ponto de apresentação de novos escritores e fomento do empreendedorismo.

Programação

A programação do Flic inicia no dia 20, às 9h, com atividades educativas com escolas, na Biblioteca Pública do Amazonas, localizada na Rua Barroso, Centro de Manaus. Ainda no dia 20, às 17h30, ocorrerá o sarau literário ‘Palavra de Mulher’, na Casa da Pamonha, também localizada na Rua Barroso.

No dia 21, às 18h30, ocorrerá a abertura oficial do Flic, na Biblioteca Pública do Amazonas. Na oportunidade, será realizada a mesa redonda ‘Escritas da Oralidade: A Urgência do Registro’, com as participações de Jaime Diákara e Maria Alice Karapãna. A mediação ficará sob a coordenação de Sandra Godinho.

No dia 22, das 9h às 11h, na biblioteca pública ocorrerá ‘Conversa Com Escritora’, com a participação de Leila Plácido. Também no mesmo horário, na Praça Heliodoro Balbi, antiga Praça da Polícia, terá a Feira de Sebos com livros antigos e raros, e um recital de poesia no coreto do local.

Na parte da tarde, das 15h às 17h, haverá a oficina ‘Palavras Fantásticas’, na biblioteca pública e a mesa redonda ‘Escrita Feminina no Amazonas’, na Livraria Nacional, na Rua 24 de Maio. À noite, por volta das 17h, será realizada uma homenagem ao entusiasta da literatura Joaquim Melo, criador da Banca do Largo, no Largo São Sebastião, falecido no dia 1º de janeiro deste ano.

No último dia de evento, 23, pela manhã, serão realizadas atividades na biblioteca pública (‘Conversa Sobre HQ’, das 9h às 13h; ‘Produção de Quadrinhos no Amazonas’, das 11h às 12h; e contação de histórias, das 9h às 10h).

Já pela parte da tarde, a partir das 16h, a Rua Barroso será ocupada com uma série de atividades, tais como: mesa redonda ‘Escritas das Negras Brasileiras’, com Luciany Aparecida e Patrícia Melo, e mediação de Andreia Aguiar; mesa redonda ‘Escritas Periféricas’, com Geovani Martins e Dayrel Teixeira, e mediação de Márcia Antonelly; mesa redonda ‘Futuro Ancestral’, com Ailton Krenak, João Paulo e Wanda Witoto, e mediação de Thiago Roney. A parte musical ficará sob o comando do duo de DJs FZero.

O Festival Literário do Centro é uma realização do Centro Cultural Casarão de Ideias, com parceria do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), e apoio da Bemol, Valendo – Economia Criativa da Amazônia, Caxiri, Boutique Hotel Casa Teatro, Peixaria do Leite, Casa da Pamonha, Xuate e Companhia da Cultura.