Garantido fecha Carnaboi de Manaus com grandes expectativas para o Festival de Parintins

A segunda noite do Carnaboi, no sábado (10), confirmou o clima de início da temporada. O público lotou o Studio 5, em Manaus, e vibrou com em mais de três horas de show dos artistas do Boi Garantido. Assim como na noite anterior, parte do evento foi transmitida, ao vivo, pela Rede Amazônica de Televisão, para os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, em TV aberta, e pelo portal G1. Itens oficiais, Batucada, Comando Garantido e Garantido Show, reunindo mais de 100 pessoas, formaram o grupo vermelho e branco no evento.

“O Garantido veio com todo o seu arsenal para um grande espetáculo, a proposta era essa. Uma oportunidade única, mostrar para o Brasil e para o Mundo a força da toada do boi-bumbá e o grande espetáculo que Parintins oferece. Por isso, a preocupação em terminar as duas noites com tanta alegria, com tanto glamour. As equipes que trabalharam têm a consciência de que o sucesso foi garantido. E pra não fazer injustiça com o boi contrário, o sucesso foi garanchoso”, afirmou o diretor de eventos do Boi Garantido, Rivaldo Pereira.

A transmissão começou por volta das 21h25 e já foi com a entrada apoteótica do apresentador do Garantido, Israel Paulain. Ele chegou em cima de uma grua, iniciando o show vermelho e branco com a contagem tradicional do “um, dos, três e já”, entoado pela plateia, assim como é feito na arena do Bumbódromo, em Parintins, no Festival. A Batucada fez o público pular, enquanto recebia o boi com o coração na testa, trazido pela tripa Batista Silva.

O apresentador do Garantido marcou presença na noite mostrando porque defende o item 1 da disputa no Festival Folclórico de Parintins. “O Boi Garantido é isso, é essência, é povão, é vibração, é êxtase. A gente tá nessa adrenalina do Carnaboi de Manaus. Vamos ter o Carnaboi de Parintins, também, então tudo isso vai nos mobilizar ainda mais, tudo tá influenciando. Eu sinto, na minha alma, que este ano é do Boi Garantido. Eu sinto, no meu coração, que teremos o 33º título de campeão do Festival. E a minha (galera) inigualável, também”, afirmou Israel Paulain.

Em seguida, foi a vez de P.A. Chaves entrar no palco com a força mística de Celebração da Fé, a toada de 2014 que exalta a ancestralidade indígena herdada dos povos originários. Nesse clima que Lívia Christina chegou trazendo o estandarte vermelho e branco, já caracterizado pelos dizeres do tema de 2024 “segredos do coração”.

O roteiro guardou para o meio da apresentação do Garantido uma homenagem à Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga encarnada que tem conquistado o Brasil no Big Brother Brasil 2024, da TV Globo. Leonardo Castelo cantou a toada de Paulinho Dú Sagrado, Isa-a-bela (2022).

O rei David Assayag entrou ao palco para o momento místico da noite. Cantando “Baiás do Círculo Sagrado”, o levantador do Garantido fez a trilha para a apresentação do pajé Raony Silva, substituindo o titular, Adriano Paketá. Raony dançou representando o personagem que compõe a apresentação do boi-bumbá no Festival Folclórico. Carlos Batata seguiu o roteiro e manteve o nível do repertório com “Vendaval de Amor Garantido”, um dos sucessos da temporada de 2022 que está na boca do povo encarnado até hoje.

Mais participações

Antes da transmissão, o Carnaboi iniciou com o Grupo A Toada e o levantador Robson Júnior. Também na primeira parte da programação, Carlos Batata levou para o palco o seu show inclusivo com a presença de dançarinos PCDs (Pessoas Com Deficiência), integrantes da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam).

O Carnaboi foi uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio de vários outros órgãos e secretarias do poder público estadual.

Redação AM POST