Imagem de Nossa Senhora do Carmo visita curral do Boi Garantido em Parintins

Na manhã desta quarta-feira, 31, o curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido) recepcionou com muita fé e devoção a imagem peregrina da padroeira do município de Parintins, Nossa Senhora do Carmo.

O cronograma de peregrinação para o ano de 2023 contempla tanto as instituições do município quanto as áreas de cunho culturais. Durante a ocasião, foi recebido flores sintéticas e donativos para a barraca da Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O momento de recepção em honra a Nossa Senhora Carmo foram ofertado flores e donativos pelos diretores do Boi-Bumbá Garantido, Ana Miranda e Adson Silveira, que representaram o presidente Antônio Andrade.

Compareceram artistas do galpão de alegoria, artistas do galpão tribal indígena, colaboradores do Garantido e demais servidores. A recepção contou com um momento de oração, reflexão e benção aos trabalhadores que estão nos preparativos para o 56° Festival Folclórico de Parintins.

“O boi Garantido se honra por receber a padroeira em sua casa, uma emoção tremenda, ela veio nos abençoar, abençoar nosso galpão, nossos trabalhadores, novos funcionários. Para nós parintinenses que temos uma devoção imensa é uma alegria e felicidade poder evidenciar as duas raízes principais de Parintins, que é a cultura e religião.”, disse Ana Miranda, diretora financeira do Boi Garantido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o pároco geral da igreja matriz, Dorival Nascimento, a celebração abraça a cultura e religiosidade entre os devotos e trabalhadores do Boi Garantido.

“A festa de Nossa Senhora do Carmo é sempre um marco histórico dentro do Festival de Parintins. Existem muitos devotos que trabalham no galpão e demais colaboradores, então, é sempre bom estreitar esses laços. Maria passa na frente e conduz o caminho. É sempre bom estarmos aqui com os trabalhadores, junto a diretoria do Boi Garantido acolhendo a todos nesse momento de devoção”, exalta o pároco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST