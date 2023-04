Kiss, Scorpions e Sepultura fazem shows na Arena da Amazônia nesta quarta-feira, 12

O festival Monsters Tour, que acontece nesta quarta-feira, 12, vai reunir três grandes nomes do rock mundial: Kiss, Scorpions e Sepultura vão se apresentar na Arena da Amazônia, em Manaus.

De acordo com a organização do evento, a abertura dos portões será às 16h e o primeiro show do festival será às 20h.

Sepultura – às 20h

Scorpions

Kiss

Turnê com ‘monstros do rock’ chega a Manaus.

Após o sucesso que foi a vinda da banda Guns N’Roses para Manaus, em setembro do ano passado, o festival ‘Monsters Tour’, vai reunir três grandes nomes do rock mundial, Scorpions, Kiss e Sepultura.

Kiss

Formado em Nova York em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, o Kiss promete fazer um show lendário. Será um momento único, uma homenagem ao primeiro headliner do Monsters of Rock (1994) e aos fãs que vêm acompanhando o festival por quase três décadas. A banda, recordista de Discos de Ouro nos EUA, vai comemorar o cinquentenário no palco do Monsters, e essa apresentação será um dos últimos 50 shows da banda no mundo!

Scorpions

Com 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, o Monsters traz a lendária Scorpions, a mais bem-sucedida banda de rock alemã, com um show do Rock Believer Tour, do álbum lançado em fevereiro. Nessa jornada, eles vêm encantando os roqueiros com clássicos como: “Wind Of Change”, “Rock You Like A Hurricane” e “Still Loving You”.

Sepultura

Depois de dois anos, o álbum Quadra, lançado em 7 de fevereiro de 2020, poderá viajar pelo Brasil e pelo mundo para ser apresentado ao vivo pela banda Sepultura. “Estamos ansiosos para retornar e encontrar com os fãs”, comenta Andreas Kisser (guitarra), que compõe o grupo ao lado de Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria).