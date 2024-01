Madonna pode trazer ‘Celebration Tour’ ao Brasil ainda em 2024

Conforme informações do produtor William Orbit, Madonna planeja realizar a Celebration Tour no Brasil. Sem fornecer detalhes adicionais, o músico anunciou em suas redes sociais que o país está entre os destinos da turnê que celebra os 40 anos da Rainha do Pop.

Na postagem, Orbit expressa o desejo de colaborar com a artista em um “outro álbum Ray of Light”, referindo-se ao disco produzido por ele em parceria com Madonna, pelo qual é amplamente lembrado pelo público. Contudo, essa aspiração terá que ser adiada devido aos projetos futuros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com uma excursão até o outono, e o Brasil agora incluso, isso parece improvável. É um trabalho árduo apresentar-se todas as noites e oferecer o melhor”, escreveu ele em um trecho da publicação no Instagram nesta segunda-feira (22/1).

Veja o texto completo sobre a turnê

“Minha nossa, de onde essa pessoa tirou tudo isso? Ela realmente entende do assunto. Estou realmente curtindo. Suponho que todos os envolvidos tenham compartilhado isso em algum momento. Mas eu tinha esquecido muita coisa. E motivado por isso, tenho descoberto algumas outras coisas em meu baú.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A questão é que M não olha muito para trás dessa maneira, seguindo em frente, considerando que ela pode lançar novos sucessos a qualquer momento. E especialmente agora, com essa turnê autobiográfica totalmente imersiva trovejando ao redor do mundo. Com toda a nova música que tenho na manga para o meu próximo álbum ‘Strange Cargo X’, na Cargo Cult, e material ao vivo animado para o verão.

Às vezes fecho os olhos e sonho em criar outro álbum ‘Ray of Light’ com ela, e com todos os filhos dela, que estão tão bem integrados. “As colinas estão vivas com o som da… Família Ciccone!”. Com uma pequena ajuda de um membro da Ferrari (do meu lado materno). Ahhh. Mas, com uma turnê até o outono, com o Brasil agora incluído, isso é improvável. É um trabalho árduo fazer isso todas as noites e dar o melhor de si.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas é estranho que, depois de ter estado envolvido com ela por tanto tempo, eu agora me tornei um verdadeiro fanboy. De uma maneira que eu não era antes. Como, anteriormente, esse não teria sido o termo ideal para descrever minha apreciação, embora fosse devota. Mas agora é. Um Stan! Desde aquele show em Paris.

Além de um pouco de ruminação professoral. Você sabe quais duas vozes humanas me intrigam e cativam mais no momento? Em termos de beleza e nerdice geek de forma de onda, são as dela e a de Vybz Cartel. Aliás, há um livro que ele escreveu há uns 12 anos que vou resenhar em breve.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST