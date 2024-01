Manaus recebe o 9º Encontro de K-pop Army Nation

O 9º Encontro de Army Nation acontece no próximo dia 21 de janeiro reunindo fãs de k-pop e seguidores da cultura sul-coreana em Manaus. A programação oferece uma série de atividades aos participantes das 14h às 19h no piso L3, do Shopping Grande Circular.

Um dos destaques da programação é o ‘Concurso de Cover BTS’ que conta também com Randon Play Dance (mistura de vários refrões de K-pop), Guess The Song, Do You Know BTS? (Quiz), e Espaço de Karaokê com os maiores sucessos da cultura musical, além de apresentações especiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Concurso de Cover BTS (solo) oferece premiação aos três primeiros colocados na competição. O 1º lugar ganha R$ 500,00, o 2º lugar: R$ 300,00 e o 3º lugar leva pra casa R$ 200,00. Os interessados devem se inscrever, por meio do instagram @shoppinggrandecircular ou @armynationmao até o dia 17 de janeiro e conferir o regulamento completo. A inscrição é gratuita.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a programação é uma das mais aguardadas pelo público neste mês de janeiro.

“Estamos na expectativa para receber os fãs e admiradores da cultura sul-coreana presente aqui na cidade. Certamente será um marco para a Zona Leste receber um evento de grande importância para o entretenimento local”, afirma Júlio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Arm Nation

O Arm Nation é um dos maiores fã clube da cultura sul-coreana no Brasil e conta com uma base em Manaus. A programação é uma realização do Arm Nation em parceria com o Shopping Grande Circular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição de Papercraft

A exposição voltada ao Universo Geek, Nerd e Cultura Pop segue até o dia 31 de janeiro no piso L2 do shopping. São mais de 30 esculturas tridimensionais retratando personagens de filmes e séries como Star Wars e Drangon Ball, entre outros. O evento leva a assinatura do artesão amazonense Wendel Gustavo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação completa

14h – Abertura (exibição de MVS)

14h às 17h – Espaço de Karaokê

15h – Randon Play

15h30 – Guess The Song

16h – Concurso de Cover BTS

17h – Apresentação Especial

17h30 – Do You Know BTS? (Quiz)

18h30 – Random Play

19h – Encerramento

Mais informações podem ser obtidas no site: www.shoppinggrandecircular.com.br ou nas redes sociais @shoppinggrandecircular.

Redação AM POST