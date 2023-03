‘Não me acho sensual, mas se as pessoas querem me achar gostoso, adoro’, diz Jão

Redação AM POST*

Jão, 28, deixou um pouco de lado o jeito contido e explorou a própria sensualidade no clipe de “Pilantra”, produção que conta com a participação de Anitta e já acumula mais de 5,4 milhões de visualizações no YouTube.

No vídeo, enquanto canta trechos como “senta em mim, deita em mim”, o músico abusa do carão e mostra camadas de si que até então não havia experimentado publicamente com a mesma intensidade.

Diferentemente do que mostra no clipe, no entanto, o cantor garante que na vida real não é bem assim.

“Nem um pouco. Nunca me vejo muito assim, nesse sentido […] Mas se as pessoas querem me achar sensual, me achar gostoso, foda. Adoro”, disse o artista, que acaba de ser anunciado como embaixador da Adidas no Brasil, em entrevista exclusiva a Splash.

O músico vive uma das melhores fases da carreira. No ano passado, ele foi um dos destaques do Rock in Rio, do Lollapalooza Brasil e recebeu duas indicações ao Grammy Latino.

Além de presença frequente em programas de TV, Jão acumula números que impressionam: 578 milhões de visualizações no YouTube e mais de três milhões de ouvintes mensais só no Spotify.

*Com informações da Splash, da UOL