Nelson Vity – Uma Nova Vida

Por Ewerton Almeida – Redação AM POST

Nelson Vity, nasceu em Sena Madureira/AC e começou a cantar aos 17 anos de idade participando de pequenos festivais.

Em seguida iniciou um trabalho no seguimento sertanejo com a dupla Nelson e Nando. Com o destaque artístico, participou de várias bandas locais. Cantando em Boca do Acre/AM, em 2001, recebeu convite para ingressar na banda Os Embaixadores permanecendo até 2009. Em seguida fez parte da banda Hot Wish até 2016. Quando lançou carreira solo, Nelson Vity se revelou como um grande sucesso pelo Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Paraná e Mato Grosso. Mas em 2020, com o surgimento da Pandemia de Covid-19, de toda a situação vivida no mundo e principalmente no estado do Amazonas, e por meio de muitas reflexões existências, Nelson fez um balanço de sua vida e de sua carreira, entregou sua vida à Jesus e resolveu ingressar na música cristã. A agitação, e as baladinhas ficaram de lado dando lugar a uma música mais edificante.

É nesse contexto, com 25 anos de carreira que Nelson Vity busca gravar seu primeiro álbum e se lançar como um artista mais maduro e com uma nova obra, inspirada ensinamentos de Jesus: Amor, Perdão e Caridade.

