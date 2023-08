O mês de setembro chega com novidades no cenário da música amazonense. A partir da meia-noite desta sexta-feira, 1º de setembro (23h de quinta-feira, 31, horário de Manaus), o músico e escritor Santaella lança sua primeira música com o selo Papaya Music. “Tudo Bem” é a segunda canção autoral lançada neste ano pelo artista, que já alcançou mais de 1,5 milhões de reproduções em suas músicas, apenas no Spotify.

Mistura sagaz de pop com MPB, “Tudo Bem”, de autoria do próprio Santaella, traz guitarra, baixo e bateria com pitadas de soul e R&B. Segundo o cantor e compositor, é mais uma canção de amor plenamente brasileira, em sua melodia e achados poéticos.

“É uma muito especial para mim porque é o início de uma parceria com a Papaya Music, uma parceria com a qual estou muito ansioso positivamente e que vai ser, com certeza, muito importante nesse novo momento da minha carreira”, disse. O artista antecipa ainda que este é o primeiro de vários lançamentos que serão feitos até o final do ano. “Uma música por mês”, completa.

A ficha técnica tem Santaella na voz, backing vocals e violão; Luís Serrão, no baixo; Mateus Simões na bateria; Lucas Mesquita nos teclados e Lucas Cajuhy na produção musical, mixagem, masterização, guitarras e violão. “Tudo Bem foi composta há dois anos, mas só agora consegui produzir e gravar”, explica Santaella, acrescentando que as gravações foram feitas de forma totalmente independente no estúdio Lucas Cajuhy, em Manaus, local que tem sido escolhido por vários artistas locais para fazer seus trabalhos.

O pré-save de “Tudo Bem” no Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Tidal pode ser feito pelo link https://onerpm.link/tudo_bem

