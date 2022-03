Oficinas gratuitas de arte circense do Festival de Circo estão com vagas abertas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A programação do 2º Festival de Circo do Amazonas está recheada de oficinas gratuitas com aulas de tecido, lira e handstand. As aulas acontecem no Centro Cultural Barravento (rua Jonathas Pedrosa, 1.166, bairro Praça 14), até sexta-feira (1º/04), das 14h às 17h. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Os links para inscrição das oficinas estão disponíveis na página da @culturadoam no Instagram.

O secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, afirma que a programação é uma oportunidade de levar lazer e também formações. “As oficinas contribuem não só para o entretenimento, mas também para o fortalecimento da cultura circense e a geração de renda. Serão jovens e adultos que poderão descobrir talentos e a magia do circo”, disse.

Entre as atividades formativas ainda estão incluídas oficinas de Tecido (30/03), com o bailarino, performer e artista circense José Arenas; de Lira Circense (31/03), com a bailarina, atriz, acrobata e palhaça Francine Marie; e a oficina de Handstand (1º/04), com o artista, produtor cultural e educador Jean Winder.

Mais de 150 artistas e apresentações em circos, escolas públicas, hospitais, instituições beneficentes, Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas integram a programação que termina em 3 de abril.

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS

Amanhã, dia 30 de março

Oficina de Tecido

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Quinta-feira, dia 31 de março

Oficina de Lira

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1.166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Sexta-feira, dia 1º de abril

Oficina de Handstand

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada