Prefeitura de Parintins divulga edital para candidatos a jurados do Festival Folclórico 2022

A Prefeitura de Parintins lançou na última sexta-feira o edital de credenciamento para candidatos a jurados do 55º Festival Folclórico. As inscrições começaram neste dia 08 e encerram às 23h59 do dia 27 de abril. O edital está disponível em https://files.parintins.am.gov.br/documents/103992.pdf.

Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas, que atendam às especificações, condições, critérios técnicos e requisitos constantes no Edital. Os candidatos devem possuir formação acadêmica ou notório saber, com experiência em avaliação de eventos culturais com ênfase no bloco de julgamento escolhido.

O selecionado deverá comprovar formação superior. Aos candidatos que possuem notório saber, será necessária a comprovação através do documento de outorga ou a apresentação de prêmios, concursos ou trabalhos realizados que indiquem serem possuidores do perfil para a vaga.

Os candidatos devem encaminhar para o e-mail [email protected] as seguintes documentações: Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada, Link do currículo Lattes para análise da comissão de acordo com o bloco de julgamento da sua área de atuação, Cópia do Curriculum Vitae nos candidatos de notório saber, Carteira de identidade (Cópia), Cadastro de Pessoa Física CPF (Copia), Pis/Pasep/Nit (Cópia), e Comprovante de residência (Cópia).

Não serão aceitas inscrições com pendência de documentação, assim como inscrições enviadas pelos Correios ou qualquer outra forma distinta da especificada neste Edital. É de inteira responsabilidade do candidato o envio correto do link de seu currículo na plataforma Lattes.

Na ficha de inscrição o candidato deverá escolher o bloco de julgamento para o qual concorrerá, conforme suas habilidades e competências devidamente.

O banco de dados será válido até o ano de 2023, estando todos os credenciados aptos a serem jurados até o Festival do supracitado ano.

O credenciamento ao banco de dados não assegura participação como jurado no Festival Folclórico de Parintins e nenhum tipo de remuneração. Só terão direito a pró-labore aqueles credenciados que forem selecionados para exercer a função de jurado nas 3 três noites do Festival.

É proibida a participação de Membros da Comissão de Jurados, bem como de seus cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau, além de seus sócios comerciais, Pessoa Física que seja Servidor Público Municipal, estável, terceirizado, ocupante de cargos em comissão ou estagiários da prefeitura Municipal de Parintins, Profissionais atuantes no festival folclórico de Parintins e/ou Bois Bumbás Caprichoso e Garantido que tenham (ou tenham tido) vinculo profissional, associado ou de parentesco (ascendentes, descendentes em qualquer grau) com membros das diretorias dos Bois Bumbás de Parintins).