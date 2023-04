Presidente do Boi Garantido convoca assembleia para prorrogar mandato

Redação AM POST

Nesta quinta-feira, 6, Antonio Andrade, presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, convocou para o dia 16 de abril uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A ideia é discutir a prorrogação dos mandatos de presidente, vice-presidente e membros dos conselhos fiscal e de ética.

A notícia foi divulgada no site da associação e deve contar com a maioria absoluta dos associados. Caso contrário, uma nova convocação será feita às 8:30h, do mesmo dia e independente do quórum será iniciada.

Uma sentença dada pela juíza Michelly Martins Freitas, da Comarca de Parintins, que proibiu a realização da AGE e estabeleceu multa de R$ 30 mil em caso de descumprimento foi suspendida pela desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no dia 30 de março.

Segundo a desembargadora, a suspensão da AGE fere o estatuto dos sócios do Boi Garantido ao coibir os associados de votarem.