“Super Mario Bros” estreia nos cinemas de Manaus nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 5 , “Super Mario Bros – O filme” chega aos cinemas, trazendo o famoso jogo dos anos 80 para uma adaptação animada e que promete conquistar os fãs mais fiéis. O objetivo do filme, como revelado, é apresentar Mario e Luigi no famoso mundo dos cogumelos, trazendo detalhes do jogo com uma série de adaptações que devem ser feitas pela Nintendo Studios.

Na animação, é contada a história dos irmãos encanadores, que vão parar no mundo governado pela princesa Peach. Lá, eles precisam defender o mundo dos cogumelos das ameaças do rei de Koopas, Bowser, que quer dominar todas as realidades.

Para conseguir cumprir sua jornada, Mario vai precisar aprender a fazer coisas que não imaginava, como dirigir um kart, soltar bolas de fogo pelas mãos, andar através de plataformas instáveis e até virar animais. Mostrando que esse novo reino é perigoso, as cenas revivem momentos importantes do jogo, trazendo também personagens marcantes já conhecidos pelos fãs, como Toad e Donkey Kong.

Pelo menos sete sessões de Manaus estão disponíveis para a estreia da filme adaptação do jogo da Nintendo.