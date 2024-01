Xanddy Harmonia e Rogerinho comandam a ‘Noite dos 7 Desejos’ em Manaus

O Pódio da Arena da Amazônia será o cenário para a festa “Noite dos 7 Desejos”, comandada pelos artistas Xanddy Harmonia e Rogerinho. O evento está marcado para a sexta-feira (26), a partir das 21h, prometendo ser um “esquenta” para o carnaval de 2024.

No palco, três espetáculos nacionais prometem animar os foliões com grandes sucessos. Xanddy Harmonia, que há pouco mais de um ano trilha carreira solo, apresentará clássicos da folia baiana que transcendem gerações. Com quase três décadas de trajetória, o artista continua se renovando e apresentará os lançamentos de seu mais recente projeto, “Renascendo de Novo”, que já conta com sucessos populares como “Playlist do Xandão”, “Pimenta Malagueta” e “Descontrolada” – uma música que envolve a participação do público no palco para um desafio de dança emocionante.

O cantor Rubynho se destacou com a “melhor swingueira do Brasil” e, atendendo ao pedido do público, foi incluído na programação da Noite dos 7 Desejos. “Manoela”, “Mão na cabeça e rala”, “Tome amor”, “Diana”, “Ela é dog”, “Quebra Requebra” são alguns dos grandes sucessos do cantor, que certamente serão aguardados pelo público de Manaus neste Carnaval.

MC Rogerinho tem várias músicas em destaque no TikTok, uma plataforma conhecida por popularizar as coreografias de grandes sucessos. Reconhecido pelo hit “Só Você”, seu canal no YouTube conta com 1.6 milhão de inscritos, onde os fãs podem ouvir outros sucessos como “Botadinha saliente” e “Tchuco nela”.

Pratas da Casa, DJ John, Mikael e Banda Meu Xodó são presenças garantidas nas melhores festas do Amazonas e não poderiam ficar de fora. John, sempre sintonizado nas músicas mais recentes, fará todos dançarem ao som de sua pick-up; Mikael é um espetáculo à parte com seu repertório eclético, que durante a folia momesca resgata sucessos do Axé Music; e a Banda Meu Xodó, uma explosão de energia no palco, fará com que os mais variados públicos entrem no ritmo do forró característico da banda manauara.

A comercialização dos ingressos ocorre online, no site BaladApp ou nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

Os ingressos possuem preços que variam de R$ 40 a R$ 250, dependendo do setor. Para aqueles que desejam curtir a folia com abadá, os setores FrontStage e Camarote incluirão a camisa exclusiva do evento.

Confira os valores:

– Pista: R$ 40 (sem Open Bar);

– Frontstage: R$ 80 (sem Open Bar);

– Camarote Cia Athletica: R$ 250 (com Open Bar).

Os abadás serão entregues em uma data a ser divulgada. Para acessar o evento, é obrigatório o uso da vestimenta em conjunto com a apresentação do ingresso.

Redação AM POST