10 curiosidades sobre o espaço

Curiosidades- O Espaço é um lugar fascinante e misterioso, que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Neste artigo, vamos explorar 10 fatos curiosidades sobre o espaço que talvez você não saiba. Acompanhe!

Quais são as maiores estrelas do universo Leia e surpreenda-se. Clique aqui. E confira mais curiosidades sobre o universo.

O Espaço é completamente silencioso



Você já se perguntou como seria ouvir o som das estrelas, dos planetas ou dos cometas? Pois saiba que isso é impossível, pois o Espaço é um vácuo, ou seja, não há ar para transmitir as ondas sonoras. Por isso, mesmo que houvesse uma explosão gigantesca no Espaço, ninguém poderia escutá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lua está se afastando da Terra



A cada ano, a Lua se distancia cerca de 3,8 centímetros da Terra, devido à força gravitacional entre os dois corpos celestes. Isso significa que daqui a alguns bilhões de anos, a Lua será tão pequena no céu que não haverá mais eclipses totais.

Um ano em Vênus é menor que um dia



Vênus é o planeta que gira mais lentamente em torno do seu próprio eixo, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação. Por outro lado, ele orbita o Sol em apenas 225 dias terrestres, o que significa que um ano em Vênus é menor que um dia!

Há mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra



Estima-se que existam cerca de 10^24 estrelas no universo, o que equivale a um 1 seguido de 24 zeros. Já a quantidade de grãos de areia na Terra é de aproximadamente 10^18, ou seja, um 1 seguido de 18 zeros. Isso significa que há um sextilhão (um milhão de trilhões) de vezes mais estrelas do que grãos de areia!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sol representa 99,86% da massa do sistema solar



O Sol é a estrela mais massiva do nosso sistema solar, com cerca de 1,989 x 10^30 quilogramas, o que representa 99,86% da massa total do sistema. Os planetas, os asteroides, os cometas e os demais objetos celestes somam apenas 0,14% da massa do sistema solar.

A maior montanha do sistema solar fica em Marte



O Monte Olimpo é um vulcão extinto localizado em Marte, que tem impressionantes 21 quilômetros de altura e 600 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, o Monte Everest, a maior montanha da Terra, tem apenas 8,8 quilômetros de altura e 60 quilômetros de diâmetro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um astronauta pode crescer até 5 centímetros no Espaço



Quando os astronautas viajam para o Espaço, eles sofrem uma alteração na sua coluna vertebral, pois não há gravidade para comprimir os discos intervertebrais. Isso faz com que eles possam crescer até 5 centímetros durante uma missão espacial. No entanto, esse efeito é temporário e eles voltam ao tamanho normal quando retornam à Terra.

Há um planeta feito de diamante



A cerca de 40 anos-luz da Terra, há um planeta chamado 55 Cancri e, que tem um terço da sua massa composto por diamante. Esse planeta é duas vezes maior e oito vezes mais denso do que a Terra, e tem uma temperatura superficial de cerca de 2.000°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dia em Mercúrio dura quase dois meses na Terra



Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e também o que gira mais rapidamente em torno dele, completando uma órbita em apenas 88 dias terrestres. No entanto, ele gira muito lentamente em torno do seu próprio eixo, levando cerca de 59 dias terrestres para fazer uma rotação. Isso significa que um dia em Mercúrio equivale a quase dois meses na Terra!

A Via Láctea tem quatro braços espirais



A Via Láctea é a galáxia onde se encontra o nosso sistema solar, e tem uma forma espiral, com quatro braços principais: o Braço de Sagitário, o Braço de Perseu, o Braço de Cisne e o Braço de Carina. Cada braço tem cerca de 10.000 anos-luz de comprimento e contém bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e outros objetos celestes.



O Espaço é um lugar cheio de surpresas e maravilhas, que nos fazem questionar a nossa existência e o nosso papel no universo. Quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos o quanto ainda temos que descobrir. Esperamos que você tenha gostado deste artigo e que tenha ficado com mais vontade de explorar o Espaço!