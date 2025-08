3 bebidas que aceleram o envelhecimento da pele

Curiosidades – A aparência da pele é diretamente impactada pelo que consumimos. Algumas bebidas comuns no dia a dia podem acelerar o envelhecimento cutâneo por efeitos como desidratação, inflamação e danos ao colágeno e à elastina. Veja a seguir quais são essas bebidas e por que devem ser evitadas ou consumidas com moderação.

1. Bebidas alcoólicas: desidratam e fragilizam a pele

O álcool é um potente diurético e aumenta o estresse oxidativo no corpo, gerando radicais livres que aceleram o desgaste celular. Como consequência, a pele perde elasticidade, firmeza e viço, ficando mais ressecada, opaca e propensa a rugas. Além disso, o álcool prejudica a hidratação geral do organismo.

Drinques com grande quantidade de açúcar, como coquetéis doces, combinam os efeitos nocivos do álcool e do excesso de açúcar, potencializando a inflamação e um processo chamado glicação que enfraquece o colágeno e a elastina da pele.

2. Refrigerantes e sucos industrializados: açúcar em excesso

Refrigerantes e sucos adoçados favorecem a formação de substâncias conhecidas como produtos finais da glicação avançada (AGEs), que se ligam às fibras de colágeno provocando rigidez, flacidez e manchas. Além disso, promovem inflamação crônica e aumento da oleosidade, fatores que comprometem a saúde da pele.

Essas bebidas, consumidas com frequência, se tornam um fator importante para o envelhecimento precoce da pele.

3. Café em excesso: o diurético que reduz a hidratação

Embora o café tenha benefícios reconhecidos, seu consumo excessivo pode desidratar o corpo por causa da cafeína, que é diurética. A desidratação reduz o volume e a elasticidade da pele, favorecendo o surgimento de linhas finas e rugas.

Se o café for ingerido em grande quantidade e sem a devida compensação hídrica, pode contribuir para o desgaste precoce da pele.

Como cuidar melhor da pele pelo que se bebe

Para preservar a juventude da pele, é essencial manter bons hábitos também nas bebidas:

Prefira sempre água ou chá sem açúcar para garantir boa hidratação e reduzir os danos causados por radicais livres.

Se consumir álcool ou café, compense com bastante água e evite excessos.

Adote uma alimentação rica em antioxidantes naturais, como frutas, vegetais e oleaginosas, para proteger a pele de dentro para fora.

Segundo o Portal R7, o envelhecimento da pele não é causado apenas pelo tempo ou pelos raios solares, o que bebemos diariamente tem papel fundamental nesse processo. Refrigerantes, bebidas alcoólicas e café em excesso podem acelerar a perda de viço, a flacidez e o surgimento de rugas. Moderar essas bebidas e adotar hábitos mais saudáveis, como uma boa hidratação e alimentação balanceada, é essencial para manter a pele bonita e saudável ao longo dos anos.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.