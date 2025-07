35 anos sem Cazuza: o legado do ícone que revolucionou a música e quebrou tabus

Curiosidades – 35 anos sem Cazuza. Em 7 de julho de 1990, o Brasil se despediu de um dos artistas mais autênticos e corajosos de sua história. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, faleceu aos 32 anos em decorrência da AIDS, deixando uma marca profunda na música nacional e na luta contra o preconceito.

Nascido no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958, Cazuza começou sua carreira como vocalista da banda Barão Vermelho e, posteriormente, consolidou-se como um dos maiores nomes da MPB em carreira solo. Seus maiores sucessos — como Exagerado, O Tempo Não Pára e Ideologia — ainda ressoam como hinos de rebeldia, autenticidade e crítica social.

Cazuza e sua carreira: do Barão Vermelho à consagração como poeta da música brasileira

De acordo com o Portal Aventuras na História, a música de Cazuza ultrapassava os limites da melodia. Era poesia cantada, visceral e direta. Como vocalista do Barão Vermelho, lançou sucessos como Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. Sua saída da banda em 1985 marcou o início de uma carreira solo meteórica e intensa.

Em álbuns como Exagerado (1985), Só se for a Dois (1987) e Ideologia (1988), Cazuza imprimiu sua identidade com letras provocadoras e existenciais. Mesmo debilitado pela doença, lançou o disco Burguesia (1989), reafirmando sua entrega total à arte.

Segundo a revista Rolling Stone Brasil, ele ocupa o 34º lugar entre os “100 maiores artistas da música brasileira de todos os tempos” (fonte).

Cazuza e a AIDS: a coragem de quebrar o silêncio no Brasil dos anos 80

Em 1989, Cazuza revelou publicamente que era soropositivo. Naquele tempo, falar sobre AIDS era tabu. Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a abordar a doença abertamente, contribuindo para a quebra de estigmas e humanizando a condição de milhares de pessoas.

Sua mãe, Lucinha Araújo, que fundou a Sociedade Viva Cazuza após a morte do filho, disse em entrevista à Rolling Stone:

“A coragem de se mostrar soropositivo quando isso ainda era uma desgraça foi o maior exemplo de vida que ele deixou.”

Seu enfrentamento público da doença ajudou a mudar o olhar social sobre o HIV/AIDS no Brasil, e ainda inspira gerações.

Cazuza Exagerado: exposição celebra o artista no Rio de Janeiro

Para marcar os 35 anos sem Cazuza, está em cartaz no Rio de Janeiro a exposição “Cazuza Exagerado”, no Shopping Leblon. A mostra leva o público a uma imersão na vida e obra do cantor, com fotos inéditas, objetos pessoais, vídeos e referências às fases mais marcantes de sua trajetória.

O poeta e curador Ramon Nunes Mello, responsável pela exposição, comenta:

“Cazuza teve essa vida efêmera, de 32 anos, mas fez tudo isso. Ele era intenso.”

Serviço:

Shopping Leblon – Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon – RJ

Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h

️ Ingressos: R$ 40 a R$ 100

Por que Cazuza ainda é necessário 35 anos depois

Passadas mais de três décadas desde sua morte, Cazuza continua necessário. Sua música, sua coragem e sua intensidade de viver o tornaram eterno. Ele não apenas cantou o Brasil — ele o desafiou, o amou e o expôs em sua poesia crua e real.

Em tempos de retrocessos e silenciamentos, relembrar Cazuza é reviver o espírito de liberdade, amor e enfrentamento. Seu legado está vivo — e reverberando.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.