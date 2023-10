7 famosos diagnosticados com transtornos mentais

Curiosidades- Na trajetória de muitas celebridades, a luta pela saúde mental se revela intensamente. Suas histórias, mesmo sob os holofotes de Hollywood, trazem à tona desafios que muitos enfrentam em silêncio.

Demi Lovato

A jornada de Demi no mundo da música é recheada de talento e determinação. Entretanto, em 2011, um diagnóstico de transtorno bipolar surgiu em sua vida. Desde esse momento, ela tem enfrentado, com coragem, questões de vício, automutilação e distúrbios alimentares. Mas não apenas isso: Demi tem usado sua voz para abordar, com sinceridade, essas dificuldades, sendo uma porta-voz sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Além disso, após ser diagnosticada, ela expressou alívio, pois finalmente poderia compreender melhor o que sentia.

Jim Carrey

Por trás das risadas que provoca em seus papéis icônicos, Jim Carrey traz uma realidade mais profunda e, por vezes, sombria. Ele já detalhou como enfrenta a depressão, descrevendo-a como um “desespero de baixo nível” que persiste em sua vida. Reconhecendo sua condição, ele encontrou uma forma de lidar e aceitar sua realidade.

Catherine Zeta-Jones

Ao lado de seu renomado marido, Michael Douglas, Catherine viveu momentos intensos, especialmente quando ele precisou de cuidados médicos. Nesse contexto, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar II. Esta variante do transtorno é caracterizada por longos períodos de baixo astral. E, enfrentando sua própria batalha, ela buscou tratamento em uma instituição especializada.

Kristen Bell

Durante seus anos formativos na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, Kristen enfrentou desafios relacionados à ansiedade e depressão. Assumindo sua condição, ela tomou a iniciativa de procurar medicação. Desde então, ela tem falado abertamente sobre o assunto, inspirando muitos a fazerem o mesmo.

Ariana Grande

O mundo se chocou com o ataque na Manchester Arena, e Ariana Grande, no centro desse turbilhão, teve sequelas profundas. Posteriormente, ela compartilhou imagens de uma tomografia cerebral que indicava traços de transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo após anos, o incidente ainda a emociona profundamente.

Zayn Malik

No auge de sua carreira com o One Direction, Zayn começou a enfrentar episódios de ansiedade. Ele revelou, em sua autobiografia, como lidava com ataques de pânico, que por vezes influenciaram sua capacidade de se apresentar. Hoje, ele busca maneiras de gerenciar sua ansiedade, compartilhando suas experiências para ajudar outros.

Lili Reinhart

A adolescência de Lili não foi fácil. Aos 14 anos, ela recebeu um diagnóstico de depressão. Crescer sob os holofotes intensificou suas emoções, mas também lhe deu uma plataforma para discutir a importância da saúde mental.

As histórias dessas celebridades refletem as lutas que muitos enfrentam diariamente. Elas destacam a importância do diálogo sobre saúde mental e reforçam que, mesmo sob os holofotes, todos são humanos.