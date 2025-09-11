A curiosa vida da verdadeira Cleópatra

Curiosidades – Cleópatra VII, nascida em 69 a.C., foi a última governante da dinastia ptolomaica no Egito. Filha do rei Ptolomeu XII Auletes e de mãe desconhecida, carregava a herança grega de uma linhagem fundada após a conquista de Alexandre, o Grande, em 305 a.C. Diferentemente de seus antecessores, Cleópatra aprendeu a língua egípcia, tornando-se uma das poucas da dinastia capaz de dialogar diretamente com o povo que governava.

Conflitos familiares e ascensão ao poder

Ao assumir o trono aos 18 anos, em 51 a.C., Cleópatra precisou dividir o governo com seu irmão Ptolomeu XIII, casando-se com ele conforme a tradição local. O desejo do irmão de governar sozinho gerou uma guerra civil. Expulsa temporariamente, a jovem rainha buscou apoio em Roma, onde conheceu Júlio César. A aliança política se transformou em relacionamento amoroso, e, com ajuda de César, Cleópatra retomou o trono, dividindo o governo com Ptolomeu XIV e, mais tarde, com seu filho Cesarião, possivelmente filho do ditador romano.

Amor, política e tragédia com Marco Antônio

Anos depois, Cleópatra envolveu-se com Marco Antônio, general romano e membro do segundo triunvirato. Sua entrada triunfal em Tarso, com barca ornamentada, perfumes e joias, marcou o início de um relacionamento que misturava amor e estratégia política. A união, entretanto, provocou a ira de Roma, culminando na Batalha de Ácio, em 31 a.C., onde as forças de Otávio, futuro Augusto, derrotaram Antônio e Cleópatra. Refugiados em Alexandria, Marco Antônio suicidou-se diante da derrota. Pouco depois, Cleópatra encerrou sua vida, provavelmente envenenando-se, evitando ser capturada e exibida em Roma.

Legado histórico e simbólico

Segundo o Portal Aventuras na História, a morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia ptolomaica e a incorporação definitiva do Egito ao Império Romano. Entre mito e história, ela permanece como símbolo de inteligência política, estratégia, fascínio e resistência feminina em um mundo dominado por homens. Sua vida continua a inspirar debates sobre poder, gênero e legado, tornando-se uma das figuras históricas mais fascinantes de todos os tempos.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On