A história esquecida dos soldados indianos e africanos na Segunda Guerra Mundial

Curiosidades – A contribuição de soldados africanos e indianos na luta contra as forças japonesas na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial, frequentemente omitida dos relatos históricos, ganha destaque na nova exposição ‘Além da Birmânia: Exércitos Esquecidos’, em cartaz no Museu Nacional do Exército, em Londres.

O acervo reúne medalhas, fotografias e obras de arte que revelam o cotidiano das tropas que enfrentaram a selva hostil da Birmânia (atual Mianmar) e de outros territórios do sudeste asiático. Entre os combatentes estavam cerca de 340 mil soldados indianos, 100 mil britânicos e 80 mil africanos, sendo os nigerianos mais da metade das forças enviadas pela África Ocidental após 1943.

O apagamento da memória histórica

Apesar da relevância numérica e estratégica, esses combatentes foram amplamente esquecidos na narrativa oficial da Segunda Guerra Mundial. O general William Slim, comandante aliado do 14º Exército, não mencionou os soldados africanos em seu discurso de agradecimento.

Segundo o Dr. Alan Jeffreys, curador da mostra, essa omissão reforçou a ideia de que a campanha foi conduzida apenas por britânicos, como relatou ao The Guardian. A exposição busca reposicionar a narrativa e dar visibilidade a esses soldados esquecidos.

Arte e registros da guerra

Entre as obras expostas, destaca-se a pintura E o Mundo Estava Coberto de Escuridão (1943), de Conrad “Dick” Richardson, que traduz a atmosfera claustrofóbica da selva. A Força-D, da qual ele fazia parte, realizava missões atrás das linhas inimigas sob o comando de Peter Fleming, irmão do escritor Ian Fleming.

De acordo com o Portal Aventuras na História, além de registros artísticos, a mostra aborda as consequências da guerra, que se estenderam até a independência da Birmânia em 1948, destacando como esses soldados foram fundamentais, mas pouco reconhecidos, nos relatos históricos.

Memória e reconhecimento

Nos últimos anos, documentários e romances como Burma Boy (2007), de Biyi Bandele, já tentaram dar visibilidade ao tema, retratando tanto o tratamento hostil recebido pelos soldados africanos, frequentemente comparados a “escravos”, quanto experiências de solidariedade, especialmente em encontros com soldados afro-americanos.

Para descendentes dos veteranos, a memória da participação africana e indiana na guerra ainda é sensível. Um neto de combatente nigeriano declarou ao The Guardian: “Eu sabia que os nigerianos lutavam, mas era algo tão distante que eu não conseguia entender como isso me afetou como nigeriano.”

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On