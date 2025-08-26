A interpretação dos sonhos: entre culturas antigas e a psicanálise moderna

Curiosidades – Desde os primórdios da humanidade, os sonhos intrigam e fascinam diferentes culturas. Antes mesmo de a onirologia, ciência que estuda os sonhos, se desenvolver, povos antigos viam neles mensagens divinas ou sinais do mundo espiritual. Do Egito Antigo à Roma Imperial, passando pela China e pelas tribos da Oceania, cada civilização encontrou no universo onírico um elo com o desconhecido.

PUBLICIDADE

Os sonhos como mensagens divinas

Na Roma Antiga, registros apontam que os sonhos eram interpretados como formas de comunicação com os deuses. Os oráculos desempenhavam papel central nesse processo, oferecendo leituras que podiam influenciar decisões políticas ou militares.

Na China, durante a Dinastia Zhou (1046 a.C. – 256 a.C.), a oniromancia ganhou força como prática divinatória, usada para guiar relacionamentos, diagnósticos de doenças e estratégias governamentais. Para muitas culturas, sonhar era mais do que uma experiência pessoal: era um recado do além.

A visão espiritual em diferentes povos

Em Papua-Nova Guiné, por exemplo, os sonhos são entendidos como uma jornada paralela da alma durante o sono. Para os habitantes locais, eles podem conter previsões ou revelações. Já em tradições religiosas africanas e indígenas americanas, símbolos recorrentes, como a cobra, assumem interpretações variadas: da fertilidade à tentação demoníaca.

PUBLICIDADE

Freud, Jung e a psicanálise dos sonhos

Segundo o Portal Aventuras na História, com o avanço da ciência, a interpretação dos sonhos ganhou novas perspectivas. Em 1900, Sigmund Freud publicou sua obra A Interpretação dos Sonhos, sugerindo que eles expressam desejos inconscientes reprimidos. Carl Jung, por sua vez, via os sonhos como um diálogo entre consciente e subconsciente, além de propor a existência de arquétipos universais presentes em diferentes culturas.

Sonhos: revelações ou metáforas?

Apesar das divergências, tanto a tradição espiritual quanto a psicanálise concordam em um ponto: os sonhos oferecem insights sobre a experiência humana. Sejam mensagens do inconsciente, presságios ou simples reflexos de preocupações diárias, eles continuam sendo uma ponte entre mistério e autoconhecimento.

Veja também: Características que herdamos da mãe e do pai

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On