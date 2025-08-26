A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

A interpretação dos sonhos: entre culturas antigas e a psicanálise moderna

De práticas espirituais em Roma e no Egito Antigo até as teorias de Freud e Jung, os sonhos sempre despertaram curiosidade e múltiplas formas de interpretação.

Por michael

26/08/2025 às 12:44 - Atualizado em 26/08/2025 às 12:45

Ver resumo
interpretação dos sonhos

A interpretação dos sonhos: entre culturas antigas e a psicanálise moderna – Foto: freepik

Curiosidades – Desde os primórdios da humanidade, os sonhos intrigam e fascinam diferentes culturas. Antes mesmo de a onirologia, ciência que estuda os sonhos, se desenvolver, povos antigos viam neles mensagens divinas ou sinais do mundo espiritual. Do Egito Antigo à Roma Imperial, passando pela China e pelas tribos da Oceania, cada civilização encontrou no universo onírico um elo com o desconhecido.

PUBLICIDADE

Os sonhos como mensagens divinas

Na Roma Antiga, registros apontam que os sonhos eram interpretados como formas de comunicação com os deuses. Os oráculos desempenhavam papel central nesse processo, oferecendo leituras que podiam influenciar decisões políticas ou militares.
 Na China, durante a Dinastia Zhou (1046 a.C. – 256 a.C.), a oniromancia ganhou força como prática divinatória, usada para guiar relacionamentos, diagnósticos de doenças e estratégias governamentais. Para muitas culturas, sonhar era mais do que uma experiência pessoal: era um recado do além.

A visão espiritual em diferentes povos

Em Papua-Nova Guiné, por exemplo, os sonhos são entendidos como uma jornada paralela da alma durante o sono. Para os habitantes locais, eles podem conter previsões ou revelações. Já em tradições religiosas africanas e indígenas americanas, símbolos recorrentes, como a cobra, assumem interpretações variadas: da fertilidade à tentação demoníaca.

PUBLICIDADE

Freud, Jung e a psicanálise dos sonhos

Segundo o Portal Aventuras na História, com o avanço da ciência, a interpretação dos sonhos ganhou novas perspectivas. Em 1900, Sigmund Freud publicou sua obra A Interpretação dos Sonhos, sugerindo que eles expressam desejos inconscientes reprimidos. Carl Jung, por sua vez, via os sonhos como um diálogo entre consciente e subconsciente, além de propor a existência de arquétipos universais presentes em diferentes culturas.

Sonhos: revelações ou metáforas?

Apesar das divergências, tanto a tradição espiritual quanto a psicanálise concordam em um ponto: os sonhos oferecem insights sobre a experiência humana. Sejam mensagens do inconsciente, presságios ou simples reflexos de preocupações diárias, eles continuam sendo uma ponte entre mistério e autoconhecimento.

Veja também: Características que herdamos da mãe e do pai

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Seleção Brasileira anuncia amistosos contra Coreia do Sul e Japão na preparação para a Copa do Mundo 2026

Após encerramento das Eliminatórias, Canarinha inicia fase de testes contra seleções asiáticas.

há 34 minutos

Amazonas

Amazonas registra menor número de roubos a pedestre em uma década

Redução de mais de 50% entre janeiro e julho é resultado de policiamento reforçado e uso de tecnologia.

há 38 minutos

Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de antissemitismo e apoio ao Hamas após saída do Brasil da IHRA

Israel Katz afirma que decisão do Brasil de sair da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto o coloca ao lado de regimes hostis.

há 1 hora

Brasil

CPMI do INSS inicia trabalhos e terá investigações dos governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula

Relator promete rigor com responsáveis por fraudes.

há 1 hora

Brasil

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski e acusa Eduardo Bolsonaro de “traição à pátria”

Presidente chama decisão americana de “inaceitável”.

há 1 hora