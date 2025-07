A origem dos emojis que usamos todos os dias: como tudo começou no Japão

Curiosidades – A história dos emojis começou em 1999, quando o designer japonês Shigetaka Kurita, funcionário da empresa NTT DoCoMo, criou os primeiros 176 símbolos gráficos de 12×12 pixels. O objetivo era facilitar a comunicação por mensagens curtas em celulares, tornando-a mais expressiva e emocional. A ideia fez tanto sucesso no Japão que logo se espalhou para outros países da Ásia e, anos depois, ganhou o mundo.

A diferença entre emoji e emoticon

O termo “emoji” vem do japonês: “e” (imagem) + “moji” (caractere). Diferente dos emoticons (como :-) ou :D), que são compostos por sinais de pontuação, os emojis são imagens reais incorporadas aos sistemas de escrita digital. Essa distinção marcou uma nova era na forma como nos expressamos digitalmente.

A globalização dos emojis

Com a popularização dos smartphones, principalmente após o lançamento do iPhone em 2007, empresas como Apple e Google passaram a incluir emojis em seus teclados nativos. Em 2010, o Consórcio Unicode, responsável pela padronização de caracteres digitais, oficializou os emojis no padrão global, permitindo seu uso universal em diferentes dispositivos e plataformas.

Emojis como linguagem do cotidiano

De lá para cá, os emojis se tornaram ferramentas poderosas de expressão. Em 2015, o “rosto com lágrimas de alegria” foi eleito a “palavra do ano” pelo Oxford Dictionaries — um marco simbólico que mostra como esses símbolos já fazem parte da nossa linguagem cotidiana, influenciando até a forma como nos comunicamos e entendemos emoções online.

Emojis e a comunicação emocional

Segundo artigo da BBC, o uso de emojis influencia até a maneira como percebemos o tom de uma mensagem. Eles ajudam a evitar mal-entendidos e reforçam emoções no ambiente digital, funcionando como complementos visuais essenciais para expressar intenções e sentimentos que, por texto, muitas vezes se perdem.

Um toque humano no mundo digital

Em resumo, a origem dos emojis que usamos todos os dias está profundamente ligada à cultura japonesa e à necessidade de tornar a comunicação mais humana — mesmo por meio de telas. São pequenos símbolos, mas com grande impacto na maneira como nos conectamos no mundo moderno.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo