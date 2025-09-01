A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

A principal característica das pessoas mais inteligentes não é o QI, segundo neurocientista

O segredo de gênios como Bill Gates e Leonardo da Vinci está na solidão escolhida

Por michael

01/09/2025 às 13:48

Ver resumo
pessoas mais inteligentes

A principal característica das pessoas mais inteligentes não é o QI, segundo neurocientista – Foto: wikimedia

Curiosidades – Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade a todo custo, mas, segundo o neurocientista Joseph Jebelli, autor de O Cérebro em Repouso, esse ritmo constante impede que o cérebro opere em seu melhor estado. Ele defende que permitir que a mente descanse e divague é essencial para estimular a criatividade, fortalecer habilidades cognitivas e até melhorar o aprendizado.

PUBLICIDADE

Solidão escolhida é um hábito de grandes gênios

A solidão imposta pode ser prejudicial, mas a solidão voluntária traz benefícios profundos. De acordo com Jebelli, é nesse estado que se ativa a chamada “rede padrão” do cérebro, responsável por criar novas conexões neurais.

Bill Gates, por exemplo, desde os anos 1990 realiza suas famosas “semanas de reflexão”, em que se isola para pensar em projetos — uma dessas semanas deu origem ao Internet Explorer. Leonardo da Vinci também aproveitava o tempo sozinho para observar, refletir e aperfeiçoar suas obras, como em A Última Ceia.

PUBLICIDADE

Como a solitude fortalece o cérebro e a criatividade

De acordo com o Portal Minha Vida, atividades simples feitas em isolamento — como escrever, pintar, tocar um instrumento ou cuidar de plantas — estimulam diretamente a rede padrão cerebral. Esse processo favorece:

  • Autoconsciência

  • Inteligência emocional

  • Capacidade criativa ampliada

  • Fortalecimento das habilidades cognitivas

Benefícios para saúde mental e aprendizado

Segundo Jebelli, passar tempo sozinho de forma intencional reduz o estresse, melhora a qualidade do aprendizado e favorece o autoconhecimento. O neurocientista sugere começar com 10 minutos por dia de solitude em um ambiente tranquilo, sem interrupções, para ativar o relaxamento mental.

PUBLICIDADE

Ele ainda alerta para o cuidado com o excesso de socialização sem propósito, que pode elevar os níveis de cortisol, prejudicando saúde mental e física.

Como aplicar a prática no dia a dia

Se ficar sozinho parece difícil, Jebelli recomenda pequenas mudanças:

PUBLICIDADE

  • Fazer caminhadas silenciosas

  • Manter um diário de reflexões

  • Praticar yoga ou meditação

  • Escolher encontros sociais de maior qualidade e significado

Essas práticas, segundo o neurocientista, ajudam a cultivar o equilíbrio entre produtividade, criatividade e bem-estar.

Veja também: Pingente de abelha dourado intriga arqueólogos

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Curiosidades

Conheça 5 naufrágios surpreendentes ao redor do mundo e as histórias por trás deles

Sob as águas, embarcações de diferentes épocas guardam segredos da humanidade — de navios piratas a expedições misteriosas.

há 8 minutos

Política

Após polêmicas, vereadores de Manaus aprovam lei sobre compra de remédio para gatos com esporotricose

A proposta autoriza a Prefeitura de Manaus a adquirir o medicamento Itraconazol.

há 21 minutos

Curiosidades

Psicóloga explica 6 aspectos essenciais para um relacionamento saudável

Blenda Oliveira, doutora em Psicologia pela PUC-SP, aponta fatores que fortalecem casamentos e namoros, destacando a importância da disponibilidade e da construção conjunta.

há 21 minutos

Brasil

Moraes autoriza visita de Lira a Bolsonaro antes de julgamento no STF

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro às vésperas do julgamento que analisará a participação do ex-presidente em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

há 27 minutos

Polícia

Vídeo mostra sargento da PM atirando contra ex-companheira em Manaus; assista

Policial militar atira contra ex-mulher e sua atual namorada, tenta invadir casa e foge; vídeo mostra ação violenta.

há 32 minutos