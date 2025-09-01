A principal característica das pessoas mais inteligentes não é o QI, segundo neurocientista

Curiosidades – Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade a todo custo, mas, segundo o neurocientista Joseph Jebelli, autor de O Cérebro em Repouso, esse ritmo constante impede que o cérebro opere em seu melhor estado. Ele defende que permitir que a mente descanse e divague é essencial para estimular a criatividade, fortalecer habilidades cognitivas e até melhorar o aprendizado.

Solidão escolhida é um hábito de grandes gênios

A solidão imposta pode ser prejudicial, mas a solidão voluntária traz benefícios profundos. De acordo com Jebelli, é nesse estado que se ativa a chamada “rede padrão” do cérebro, responsável por criar novas conexões neurais.

Bill Gates, por exemplo, desde os anos 1990 realiza suas famosas “semanas de reflexão”, em que se isola para pensar em projetos — uma dessas semanas deu origem ao Internet Explorer. Leonardo da Vinci também aproveitava o tempo sozinho para observar, refletir e aperfeiçoar suas obras, como em A Última Ceia.

Como a solitude fortalece o cérebro e a criatividade

De acordo com o Portal Minha Vida, atividades simples feitas em isolamento — como escrever, pintar, tocar um instrumento ou cuidar de plantas — estimulam diretamente a rede padrão cerebral. Esse processo favorece:

Autoconsciência

Inteligência emocional

Capacidade criativa ampliada

Fortalecimento das habilidades cognitivas

Benefícios para saúde mental e aprendizado

Segundo Jebelli, passar tempo sozinho de forma intencional reduz o estresse, melhora a qualidade do aprendizado e favorece o autoconhecimento. O neurocientista sugere começar com 10 minutos por dia de solitude em um ambiente tranquilo, sem interrupções, para ativar o relaxamento mental.

Ele ainda alerta para o cuidado com o excesso de socialização sem propósito, que pode elevar os níveis de cortisol, prejudicando saúde mental e física.

Como aplicar a prática no dia a dia

Se ficar sozinho parece difícil, Jebelli recomenda pequenas mudanças:

Fazer caminhadas silenciosas

Manter um diário de reflexões

Praticar yoga ou meditação

Escolher encontros sociais de maior qualidade e significado

Essas práticas, segundo o neurocientista, ajudam a cultivar o equilíbrio entre produtividade, criatividade e bem-estar.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On