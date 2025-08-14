A notícia que atravessa o Brasil!

Adultos usando chupeta? Vira nova trend, e famosos brasileiros já entraram na onda

De remédio para estresse à nostalgia infantil: entenda por que a chupeta para adultos virou febre nas redes e quais celebridades embarcaram nessa tendência inusitada

Por michael

14/08/2025 às 14:34 - Atualizado em 14/08/2025 às 14:35

chupeta para adultos

Adultos usando chupeta? Vira nova trend, e famosos brasileiros já entraram na onda – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Curiosidades – Nos últimos meses, um item que parecia restrito ao universo infantil ganhou espaço inesperado no mundo adulto: a chupeta. Antes associada apenas a bebês, o acessório passou a aparecer como adereço de moda, elemento de estilo em ensaios fotográficos e até em produções de artistas brasileiros. A nova tendência, que já circulava discretamente em nichos alternativos, explodiu nas redes sociais após celebridades nacionais aderirem à ideia.

De acordo com o Portal O Globo, a chupeta para adultos não é usada com o propósito original, mas como um símbolo estético, lúdico ou provocativo. Muitas vezes, ela aparece em looks de festivais, eventos de moda e ensaios artísticos. Em alguns casos, o acessório é visto como forma de resgatar memórias afetivas, transmitir irreverência ou simplesmente chamar atenção.

O que está por trás da trend

Especialistas em comportamento e moda explicam que a tendência dialoga com o chamado “kidcore”, movimento estético que resgata elementos da infância e os reinventa para o público adulto. Essa proposta se conecta ao desejo de escapismo e à busca por símbolos que transmitam leveza, nostalgia e espontaneidade.

Ao mesmo tempo, o uso de chupetas como acessório também provoca debates sobre limites de apropriação de símbolos infantis no universo adulto. Para alguns, é apenas moda; para outros, pode soar estranho ou até problemático.

Famosos brasileiros que aderiram

Entre os artistas brasileiros que já apareceram com chupetas em ensaios ou produções, estão nomes que movimentam as redes sociais e o entretenimento. Seja em clipes musicais, fotos de divulgação ou aparições públicas, o acessório tem se tornado um detalhe marcante, que divide opiniões, mas garante repercussão.

Um fenômeno que ainda deve crescer

Com a força que as tendências ganham nas plataformas digitais, especialmente no TikTok e no Instagram, a chupeta para adultos deve continuar em alta por algum tempo. Influenciadores e marcas já estão explorando o acessório em campanhas, reforçando sua presença no circuito fashion alternativo.

Seja vista como brincadeira, elemento provocador ou apenas mais um modismo passageiro, a chupeta para adultos revela como a moda atual se alimenta de referências inesperadas, e como a internet potencializa a transformação de objetos comuns em fenômenos culturais.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

