Afinal, o que é o Equinócio de Primavera?

Curiosidades – O equinócio de primavera de 2025 ocorreu no dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), marcando oficialmente o início da nova estação no Hemisfério Sul. Nesse momento, o Sol cruzou o Equador celeste, fazendo com que dia e noite tenham praticamente a mesma duração. O fenômeno, conhecido como “equinócio”, é um marco importante do calendário astronômico e climático.

Como funciona o equinócio

O equilíbrio entre a duração do dia e da noite acontece apenas duas vezes por ano: nos equinócios de outono e de primavera. A partir do equinócio de primavera, os dias passam a ser mais longos que as noites, até o solstício de verão, em dezembro. Esse aumento da luminosidade solar é o que contribui para o aquecimento gradual da atmosfera, deixando o clima mais quente e favorecendo o florescimento das plantas.

Primavera no Brasil: clima e transição

No território brasileiro, a primavera é caracterizada como uma estação de transição. Depois do inverno mais frio e seco, as temperaturas começam a subir, e a umidade aumenta, trazendo chuvas frequentes em algumas regiões. Essa combinação explica a diversidade climática observada ao longo da estação, que pode variar entre dias ainda amenos e períodos marcados por calor intenso.

Impactos na fauna, flora e agricultura

O equinócio também influencia diretamente o ciclo da natureza. Animais que estavam em repouso ou hibernação retomam sua atividade, enquanto muitas espécies vegetais iniciam o processo de brotação e floração.

Na agricultura, a chegada da primavera é especialmente relevante. O aumento da luz solar e as chuvas mais regulares criam condições ideais para o plantio de diversas culturas, garantindo melhor desenvolvimento das lavouras e preparação para a colheita nos meses seguintes.

Mais que um fenômeno astronômico

De acordo com o Portal Aventuras na História, o equinócio de primavera é muito mais do que um marco no calendário: ele anuncia mudanças significativas no ambiente natural e também no dia a dia das pessoas. Ao trazer mais luz, calor e renovação da vida, o fenômeno reforça a importância do equilíbrio entre astronomia, clima e atividades humanas.