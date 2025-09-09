Algumas pessoas são imunes ao HIV, seriam elas a chave para uma cura?

Curiosidades – Algumas pessoas apresentam uma resistência natural ao vírus HIV graças a uma mutação genética no receptor CCR5. Nessa variante, conhecida como CCR5-Δ32, parte do gene é excluída, resultando em proteínas defeituosas que impedem o vírus de entrar nas células. Esses indivíduos possuem uma “porta” de acesso ao organismo que está fechada para o HIV, bloqueando a infecção de forma quase total.

PUBLICIDADE

O “paciente de Berlim”: primeiro caso de cura definitiva

Um caso emblemático é o do “paciente de Berlim”, que tinha HIV e precisou de um transplante de medula óssea para tratar leucemia. Os médicos escolheram um doador com a mutação CCR5-Δ32, o que fez com que as novas células do sangue não fossem invadidas pelo HIV. Após o tratamento, não foi mais detectado vírus em seu corpo, e ele deixou de tomar antirretrovirais para sempre — um dos poucos casos de cura efetiva da infecção.

Por que o método não é aplicável em larga escala

Apesar de inspiradora, essa abordagem não é viável para a maioria das pessoas. O transplante de medula é um procedimento complexo e arriscado, indicado apenas em casos de câncer graves. Além disso, a mutação CCR5-Δ32 é muito rara: apenas cerca de 1% a 2% da população de ascendência europeia é homozigota (possui duas cópias da mutação) e verdadeiramente resistente. Em algumas regiões nórdicas, cerca de 10% a 15% têm uma cópia, mas ainda não isso não garante imunidade — apenas pode retardar a progressão da doença.

PUBLICIDADE

Terapias inspiradas na resistência natural

Esses avanços motivaram pesquisas de drogas que bloqueiam o receptor CCR5 — como o maraviroque (Celsentri/Selzentry) — ou até o uso de edição genética com CRISPR-Cas9 para “apagar” o receptor nas células do paciente. Embora promissoras, essas estratégias ainda estão em fase de testes e não substituem os tratamentos antivirais atuais, que controlam a infecção com eficácia.

Limitações fisiológicas do bloqueio do CCR5

Mesmo indivíduos com a mutação CCR5-Δ32 ou tratados com bloqueadores enfrentam limitações. Isso porque algumas variantes raras do HIV usam outro receptor, chamado CXCR4, para invadir as células. Assim, impedir apenas o CCR5 não garante imunidade total contra todas as formas do vírus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On